Futebol: Benfica junta-se a FC Porto e Sporting CP na Liga dos Campeões

O SL Benfica venceu por 3-0 o Dínamo Kiev no Estádio da Luz, em Lisboa, num jogo a contar para a segunda mão do play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões europeus de futebol.

A Liga dos Campeões europeus de futebol vai contar com três portugueses na fase de grupos desta temporada 2022/2023.

O Benfica, que tinha vencido na primeira mão por 0-2, derrotou novamente os ucranianos do Dínamo Kiev em Lisboa por 3-0.

No Estádio da Luz, o encontro ficou resolvido durante a primeira parte com três tentos dos encarnados.

O defesa argentino Nicolás Otamendi abriu o marcador aos 27 minutos de jogo, antes do avançado português Rafa Silva marcar um segundo tento aos 40 minutos.

Antes do intervalo, o médio ofensivo brasileiro David Neres acrescentou um terceiro golo aos 42 minutos.

A vencer por 3-0, os encarnados vão gerir a segunda parte e nunca estiveram em perigo.

O Benfica acabou por vencer por 3-0 na segunda mão do play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões europeus, derrotando os ucranianos do Dínamo Kiev por 5-0 no conjunto das duas mãos.

O Benfica garantiu a presença na fase de grupos da Champions pela 17ª vez.

Em declarações à imprensa, Roger Schmidt, treinador do Benfica, estava satisfeito com o apuramento: «Jogámos como grande equipa e provámos que merecemos estar na Liga dos Campeões. Fomos uma equipa de ‘Champions’ neste jogo. É uma alívio para todos este apuramento. Era um objectivo. Os jogadores estão ligados, temos um ambiente muito bom na equipa com excelente energia. Estão todos motivados, os que têm jogado menos e os que têm jogado mais. Vamos ver o sorteio. Não podemos pensar na campanha do ano passado Para já, vamos desfrutar desta vitória, deste apuramento e de termos alcançado este objectivo», acrescentou o técnico.

Igualmente em declarações à imprensa, Nicolás Otamendi, defesa do SL Benfica, realçou o bom início de temporada da equipa: «Sabíamos da importância desta partida. Entrámos em campo em vantagem na eliminatória, fizemos o nosso jogo e chegámos ao golo. Isso deu-nos tranquilidade e conseguimos controlar a partida. O Benfica tem uma mentalidade positiva para vencer todos os jogos e estamos a fazer uma excelente início de temporada», concluiu o central.

Recorde-se que na primeira mão, na Polónia, casa emprestada do Dínamo Kiev, os ucranianos receberam e perderam por 0-2 frente à equipa lisboeta na primeira mão do play-off de acesso à fase de grupos.

No Estádio Miejski Wladyslawa Króla, em Lodz, os encarnados venceram com tentos apontados pelo defesa brasileiro Gilberto, e pelo avançado português Gonçalo Ramos.

O Benfica junta-se ao FC Porto e ao Sporting CP na fase de grupos da Liga dos Campeões europeus de futebol. De notar que o sorteio da fase de grupos vai decorrer na quinta-feira 25 de Agosto.

David Neres (esquerda), avançado brasileiro do SL Benfica. © LUSA - TIAGO PETINGA

