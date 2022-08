Futebol: FC Porto, líder isolado na Liga Portuguesa

Futebol

Após três jornadas, o Futebol Clube do Porto lidera isolado o Campeonato português da primeira divisão de futebol.

Publicidade Continuar a ler

O FC Porto, detentor do título de campeão, venceu por 3-0 o Sporting Clube de Portugal no jogo grande da terceira jornada, que decorreu no Estádio do Dragão.

Os tentos do encontro foram apontados pelo brasileiro Evanilson, pelo colombiano Matheus Uribe, de grande penalidade, e pelo brasileiro Wenderson Galeno, também de grande penalidade.

O FC Porto continua na liderança da classificação com 9 pontos. Quanto ao Sporting Clube de Portugal caiu para o 12° posto com quatro pontos.

Braga no 2° lugar, Benfica no 3°

O Sporting de Braga ocupa o segundo lugar com 7 pontos após o triunfo por 5-0 frente ao Marítimo, num jogo que decorreu no Estádio Municipal de Braga.

Os golos bracarenses foram marcados pelo avançado português Vitinha, pelo avançado luso Iuri Medeiros, pelo ponta-de-lança francês Simon Banza, pelo ponta-de-lança espanhol Abel Ruiz, e pelo avançado português Rodrigo Gomes.

O Benfica está na terceira posição com seis pontos, mas com um jogo a menos visto que os encarnados vão defrontar o Paços de Ferreira a 30 de Agosto, no Estádio da Luz.

De referir que Boavista, Portimonense, Vitória de Guimarães e Arouca, com três jogos realizados, estão também no segundo posto com seis pontos.

Na próxima jornada, o FC Porto desloca-se ao terreno do Rio Ave e o Sporting de Braga desloca-se ao Arouca, ambos a 28 de Agosto. Isto enquanto o Sporting Clube de Portugal recebe o Chaves e o Benfica desloca-se ao terreno do Boavista, ambos a 27 de Agosto.

Adepto do FC Porto. © LUSA - MANUEL FERNANDO ARAUJO

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro