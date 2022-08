Futebol: Primeiro triunfo para o Manchester United na Premier League

Futebol

O Manchester United, que conta com o internacional português Cristiano Ronaldo, arrecadou os três primeiros pontos nesta temporada 2022/2023, derrotando por 2-1 o Liverpool, num jogo a contar para a terceira jornada da Liga Inglesa de futebol.

No Estádio Old Trafford, em Manchester, os ‘Red Devils’ tinham de reagir após duas derrotas nas duas primeiras jornadas, ocupando o último lugar na Premier League sem nenhum ponto.

As duas primeiras jornadas foram um desastre para a equipa de Manchester que perdeu por 1-2 frente ao Brighton & Hove Albion e por 4-0 perante o Brentford.

Frente ao Liverpool, a tarefa parecia complicada, mas os ‘Reds’ também não estavam numa boa situação visto que nas primeiras jornadas alcançaram dois empates - 2-2 frente ao Fulham e 1-1 perante o Crystal Palace.

O jogo desta terceira jornada começou melhor para o Manchester United, que não contou com o internacional português Cristiano Ronaldo no onze inicial.

Aos 16 minutos, o avançado inglês de 22 anos, Jadon Sancho, abriu o marcador para os ‘Red Devils’, antes do também avançado britânico de 24 anos, Marcus Rashford, apontar um segundo tento aos 53 minutos.

O Manchester United vencia por 2-0 perante um Liverpool sem reacção. Os ‘Reds’ conseguiram apenas reduzir o marcador aos 81 minutos com um tento do avançado egípcio de 30 anos, Mohamed Salah.

Os ‘Red Devils’ venceram por 2-1 o Liverpool num jogo em que Cristiano Ronaldo apenas entrou aos 86 minutos.

O Manchester United ocupa agora o 14° lugar com 3 pontos, enquanto os ‘Reds’ estão na 16ª posição com dois pontos.

Cristiano Ronaldo, avançado do Manchester United. © AFP - LINDSEY PARNABY

Arsenal na liderança na Premier League

O Manchester City, detentor do título de campeão, empatou a três bolas frente ao Newcastle e ocupa o segundo lugar na tabela classificativa com sete pontos, isto após a terceira jornada do campeonato.

Os golos dos ‘Citizens’ foram apontados pelo alemão Ilkay Gundogan, pelo norueguês Erling Haaland e pelo português Bernardo Silva, isto enquanto os tentos do Newcastle foram marcados pelo paraguaio Miguel Almirón, pelo inglês Callum Wilson e pelo britânico Kieran Trippier.

Na liderança isolada, com 9 pontos, está o Arsenal que venceu por 0-3 na deslocação ao terreno do Bournemouth, terceiro triunfo em três jogos.

Os tentos dos ‘Gunners’ foram apontados pelo francês William Saliba e pelo norueguês Martin Odegaard, que bisou.

Na próxima jornada, a 27 de Agosto, o Arsenal recebe o Fulham num dos dérbis de Londres, a capital inglesa.

Arsenal lidera a Premier League. © AFP - GLYN KIRK

