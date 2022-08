Guerra na Ucrânia

Rússia pede reunião do Conselho de Segurança sobre central nuclar de Zaporijia

A cidade de Kharkiv continua a ser destruída por violentos ataques russos. REUTERS - STRINGER

Texto por: RFI 2 min

As acusações entre a Rússia e a Ucrânia continuam no que diz respeito aos ataques à central nuclear de Zaporijia, com a Rússia a pedir um reunião de emergência do Conselho de Segurança em Nova Iorque. Desde o início da guerra, já terão morrido 9 mil soldados ucranianos a combater contra as forças russas.