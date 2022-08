Futebol: Duelos franco-portugueses na Liga dos Campeões europeus

Futebol

O sorteio da Liga dos Campeões europeus de futebol decorreu em Istambul, na Turquia. Dois duelos franco-portugueses estão previstos visto que o PSG está no mesmo grupo que o Benfica, enquanto o Marselha vai medir forças com o Sporting Clube de Portugal.

Já são conhecidos os grupos da Liga dos Campeões europeus de futebol e vai haver duelos entre clubes portugueses e franceses.

PSG com Benfica… e Juventus

O Paris Saint-Germain integra o Grupo H juntamente com os portugueses do SL Benfica, os italianos da Juventus e os israelitas do Maccabi Haifa.

Isto significa que teremos um duelo entre o PSG e o Benfica, bem como entre os parisienses e Ángel Di María, jogador que trocou o Paris Saint-Germain pela Juventus durante este Verão europeu.

Marselha vai defrontar o Sporting CP

O Marselha está no Grupo D com os portugueses do Sporting CP, os germânicos do Eintracht Frankfurt e os britânicos do Tottenham.

Os marselheses estavam no Pote 4, onde estão as equipas com o pior coeficiente UEFA, e regressam à Liga dos Campeões após a última participação que foi na época 2020-2021. A equipa francesa terá pela frente os portugueses do Sporting Clube de Portugal pela primeira vez na história. Os marselheses já defrontaram o SL Benfica, o FC Porto, o SC Braga e o Vitória Guimarães… e agora vai acrescentar o Sporting CP.

FC Porto com o Atlético Madrid

Portugal conta com três clubes na fase de grupos da Liga dos Campeões, e o terceiro representante, o FC Porto, integra o Grupo B juntamente com os espanhóis do Atlético Madrid, os germânicos do Bayer Leverkusen e os belgas do Club Brugge.

Bayern Munique e FC Barcelona no mesmo grupo

Os germânicos do Bayern Munique e os espanhóis do FC Barcelona estão no mesmo grupo, o Grupo C, visto como o mais complicado contando também com os italianos do Inter Milão e os checos do Viktoria Plzen.

Quanto ao vencedor da época passada, os espanhóis do Real Madrid, está no Grupo F com os germânicos do RB Leipzig, os ucranianos do Shakhtar Donetsk e os escoceses do Celtic.

Eis todos os grupos:

Grupo A

Ajax (Países Baixos)

Liverpool (Inglaterra)

Nápoles (Itália)

Rangers (Escócia)

Grupo B

FC Porto (Portugal)

Atlético Madrid (Espanha)

Bayer Leverkusen (Alemanha)

Club Brugge (Bélgica)

Grupo C

Bayern Munique (Alemanha)

Barcelona (Espanha)

Inter Milão (Itália)

Viktoria Plzen (República Checa)

Grupo D

Eintracht Frankfurt (Alemanha)

Tottenham (Inglaterra)

Sporting CP (Portugal)

Marselha (França)

Grupo E

AC Milan (Itália)

Chelsea (Inglaterra)

Salzburgo (Áustria)

Dinamo Zagreb (Croácia)

Grupo F

Real Madrid (Espanha)

RB Leipzig (Alemanha)

Shakhtar Donetsk (Ucrânia)

Celtic (Escócia)

Grupo G

Manchester City (Inglaterra)

Sevilha (Espanha)

Borussia Dortmund (Alemanha)

Copenhaga (Dinamarca)

Grupo H

Paris Saint-Germain (França)

Juventus (Itália)

Benfica (Portugal)

Maccabi Haifa (Israel)

Real Madrid venceu a Liga dos Campeões, temporada 2021/2022. © AFP - PAUL ELLIS

