Portugal: Mais de 100 000 hectares queimados em 2022

Mais de 100 000 hectares foram queimados desde o dia 1 de Janeiro em Portugal. Se não houve nenhuma vítima mortal, os estragos são consideráveis. A justiça abriu 3 300 investigações por actos criminais ou de negligência.

Até ao 15 de Agosto, pouco mais de 80 000 hectares foram queimados devido a incêndios. Desde esse dia e até hoje, sensivelmente 22 000 hectares foram queimados. O Instituto da Conservação das Florestas divulgou estes números, como fazem desde 2012, colocando o ano de 2022 no sexto lugar dos anos com a maior superfície queimada.

Curiosamente, houve menos fogos, mas queimaram muito mais área, mais 30% do que em outros anos. As florestas do Centro e do Norte do país são as mais vulneráveis visto que são compostas por pinheiros e eucaliptos.

Com a seca extrema que se vive este ano, os incêndios foram mais violentos.

As queimadas realizadas com máquinas agrícolas provocam fagulhas que são responsáveis por 22% dos incêndios, enquanto a mesma percentagem por ser aplicada no que diz respeito a actos criminais.

A justiça abriu 3 300 investigações por incêndios voluntários ou por negligência. A época dos incêndios ainda não acabou. Em 2017, fogos fizeram 114 vítimas, 50 das quais em Outubro.

