Futebol: Karim Benzema eleito melhor futebolista do ano pela UEFA

Karim Benzema eleito melhor futebolista do ano pela UEFA.

Karim Benzema, internacional francês que actua no Real Madrid, venceu o prémio de melhor futebolista do ano atribuído pela UEFA.

Karim Benzema é o terceiro futebolista francês a vencer o prémio da UEFA após Franck Ribéry, antigo jogador do Bayern Munique, em 2013, e Zinedine Zidane, antigo médio do Real Madrid, em 2002.

Karim Benzema, avançado do Real Madrid, venceu a Liga dos Campeões com o clube espanhol durante a época 2021/2022.

Pela primeira vez na sua carreira, o internacional francês entrou no Top-10, directamente para o primeiro lugar.

O avançado madrileno obteve 523 pontos, à frente dos belgas Kevin De Bruyne (Manchester City) com 122 pontos, e Thibaut Courtois (Real Madrid) com 118.

O primeiro atleta africano foi o senegalês Sadio Mané (Liverpool/Bayern Munique) que ficou no sexto lugar com 51 pontos.

Quanto ao primeiro atleta lusófono foi o brasileiro Vinícius Júnior (Real Madrid) que acabou na nona posição com 21 pontos.

Recorde-se que o português Cristiano Ronaldo é quem detém o recorde de títulos conquistados com quatro troféus, à frente do argentino Lionel Messi com três triunfos.

De referir ainda que quatro outros atletas lusófonos venceram este troféu: os brasileiros Ronaldo (Inter de Milão) em 1998, Ronaldinho (FC Barcelona) em 2006 e Kaká (AC Milan) em 2007, e o português Deco (FC Porto) em 2004.

Carlo Ancelotti, Alexia Putellas e Sarina Wiegman também venceram prémios

O técnico italiano Carlo Ancelotti, de 63 anos, que comanda o Real Madrid e que se tornou no primeiro treinador a conquistar o título nos cinco principais campeonatos europeus, venceu o troféu de melhor treinador do ano.

Na vertente feminina, a espanhola Alexia Putellas, do FC Barcelona, foi distinguida como melhor futebolista, enquanto a treinadora do ano foi Sarina Wiegman, depois de ter conduzido a selecção inglesa à primeira conquista de um Europeu de futebol feminino.

Real Madrid venceu a Liga dos Campeões, temporada 2021/2022. © AFP - PAUL ELLIS

