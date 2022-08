Paquistão

Cheias deixam milhares de mortos no Paquistão e no Afeganistão

No Paquistão, residentes da província do Balochistão deixam as suas casas após inundações históricas que devastam todo o país. AP - Zahid Hussain

Texto por: Elton Aguiar 2 min

No Paquistão, mais de 1.000 pessoas morreram e quase 1 milhão de casas ficaram danificadas na sequência daquelas que são consideradas as piores inundações da última década. No vizinho Afeganistão a administração do talibã apelou a ajuda internacional após as inundações terem vitimado mais de 190 pessoas e milhares de cabeças de gado.