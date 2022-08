Futebol

Futebol: SL Benfica venceu, Sporting CP derrotado na Liga Portuguesa

Morato (centro), defesa brasileiro do SL Benfica. © LUSA - MANUEL FERNANDO ARAUJO

Texto por: Marco Martins 2 min

A quarta jornada da Liga Portuguesa de futebol prossegue neste domingo, 28 de Agosto, com o líder da prova, o FC Porto, a deslocar-se ao terreno do Rio Ave. No sábado, o SL Benfica venceu enquanto o Sporting CP foi derrotado.