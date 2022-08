Brasil

Brasil: favorito, Lula da Silva, acusado de corrupção em debate

Áudio 01:22

Mulheres destacam-se no 1° debate entre presidenciáveis no Brasil a 28 de Agosto de 2022. AP - Andre Penner

Texto por: Miguel Martins 1 min

No Brasil a Televisão Bandeirantes acolheu neste domingo o primeiro debate eleitoral entre os candidatos que vão disputar em Outubro as eleições. Uma amostra do choque que se antevê, nas urnas, entre o presidente cessante, Jair Bolsonaro, e o ex chefe de Estado da esquerda radical Lula da Silva.