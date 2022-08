Futebol: Arsenal na liderança, City segue ritmo e Liverpool goleou na Premier League

Futebol

O Arsenal lidera o campeonato inglês da primeira divisão de futebol, a Premier League. Os ‘Gunners’ têm 12 pontos após as quatro primeiras jornadas.

O Manchester City, detentor do título de campeão, venceu por 4-2 o Crystal Palace e ocupa o segundo lugar na tabela classificativa com dez pontos, isto após a quarta jornada do campeonato.

Os golos dos ‘Citizens’ foram apontados pelo português Bernardo Silva e pelo norueguês Erling Haaland, que marcou três tentos.

Quanto aos golos do Crystal Palace foram marcados pelo dinamarquês Joachim Andersen e pelo defesa inglês do City, John Stones, na própria baliza.

Arsenal no primeiro lugar

Na liderança isolada, com 12 pontos, está o Arsenal que venceu por 2-1 o Fulham, quarto triunfo em quatro jogos.

Os golos dos ‘Gunners’ foram apontados pelo norueguês Martin Odegaard e pelo brasileiro Gabriel Magalhães. Quanto ao tento do Fulham foi da autoria do avançado sérvio Aleksandar Mitrovic.

Na próxima jornada o Arsenal recebe o Aston Villa a 31 de Agosto.

Manchester United e Liverpool venceram

O Manchester United, que conta com o internacional português Cristiano Ronaldo, após ter derrotado o Liverpool por 2-1 na semana passada, venceu durante o fim-de-semana o Southampton por 1-0 e subiu ao oitavo lugar com 6 pontos.

O único tento da partida foi da autoria do médio português Bruno Fernandes.

O Liverpool alcançou o primeiro triunfo, uma goleada, por 9-0 frente ao Bournemouth e está agora na nona posição com cinco pontos.

De notar ainda que o Chelsea está na sexta posição com sete pontos após o triunfo por 2-1 frente ao Leicester.

Futebol. © AFP - OLI SCARFF

