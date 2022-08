Agentes da AIEA na Ucrânia para inspeccionar a central nuclear de Zaporíjia

Rússia-Ucrânia

Uma equipa de agentes da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) chegou à Ucrânia para inspeccionar a central nuclear de Zaporíjia. Enquanto isso, a Gazprom voltou a anunciar uma redução no fornecimento de gás para a França, aumentando as especulações a respeito de um possível racionamento de energia durante o inverno.

Publicidade Continuar a ler

"Temos de proteger a segurança e a protecção da maior instalação nuclear da Ucrânia e da Europa", foram as palavras escolhidas por Rafael Grossi, director-geral da AIEA, que coordenará a equipa que chegou a Zaporíjia, e já se encontrou com o presidente ucraniano Volodymyr Zelesnky.

Funcionários ucranianos e russos saudaram a iniciativa. Em entrevista à agência de comunicação estatal russa, RIA Novosti, um diplomata russo afirmou que esta missão consistia "numa dúzia de funcionários do secretariado da agência que tratarão de salvaguardas e questões de segurança nuclear", bem como uma “grande equipa de funcionários da ONU que tratarão da logística e da segurança”.

Após intensas negociações e muita resistência por ambas partes, a Rússia concordou em permitir que os inspectores entrem na central pelo lado ucraniano, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, numa conferência de imprensa na segunda-feira.

Os especialistas terão por missão a inspecção da central para constatar a proporção dos estragos causados pelo conflito, restaurar a estabilidade em torno da central e efectuar recomendações que serão difundidas de maneira "oficial e imparcial" no fim da visita.

Uma região estratégica que se tornou alvo de ataques

Desde o início de Agosto a região onde se encontra a central de energia têm vindo a ser alvo de ataques frequentes, com ambos os lados a acusar-se mutuamente. De acordo com Vladimir Rogov, membro da administração da região de Zaporíjia, na semana passada, a intensidade dos bombardeios na zona aumentou em 70%.

No dia 27 de Agosto, o operador de energia ucraniano Energoatom comunicou que a infra-estrutura da fábrica da central de Zaporíjia foi danificada, e alertou para o risco de fuga de hidrogénio e de pulverização radioactiva.

Num comunicado, a empresa aconselhou que, no caso de um incidente nuclear, os residentes em áreas potencialmente ameaçadas deveriam "realizar a profilaxia com iodo e limitar a sua permanência em áreas abertas sem necessidade urgente", bem como “selar portas e janelas, e desligar os aparelhos de ar condicionado”.

Ocupada desde Março, a central nuclear de Zaporíjia continua a contar com trabalhadores ucranianos, que as forças russas deixaram permanecer no local para assegurar o funcionamento do complexo.

Gazprom anuncia redução de fornecimento de gás para a França

Entretanto, a gigante russa do gás Gazprom, anunciou uma nova redução no fornecimento de gás para a França, e em particular ao grupo Engie, apontando para um suposto descumprimento do contracto assinado.

O grupo Engie, por sua vez, informou que reduziu a dependência de gás russo para 4%, e assegurou que está em condições de fornecer energia aos seus clientes graças a stocks seguros. De acordo com os últimos dados europeus fornecidos na quinta-feira, os stocks franceses de gás estão mais de 90% cheios.

Não obstante, o porta-voz do governo, Olivier Véran, alertou para a possibilidade de o país não ter gás suficiente para o inverno.

O presidente francês Emmanuel Macron presidirá um Conselho extraordinário de Defesa dedicado à crise energética na manhã de sexta-feira (02). Esta reunião ocorre num momento em que a primeira-ministra Elisabeth Borne apelou esta segunda-feira para que as empresas desenvolvessem um plano de sobriedade, para evitar um possível racionamento de energia durante o inverno.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro