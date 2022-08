Confrontos em Bagdade fazem pelo menos 23 mortos

Confrontos/Iraque

Em Bagdade, capital do Iraque, pelo menos 23 pessoas morreram e perto de 400 ficaram feridas, na sequência de confrontos na “denominada zona verde”, local onde se localizam as instituições governamentais e embaixadas. O descontentamento acontece, após o líder xiita Moqtada al-Sadr ter anunciado a sua retirada da vida política iraquiana.

A violência está de volta à capital iraquiana, após apoiantes de Muqtada al-Sadr, denominados sadristas, terem invadido o Palácio Presidencial esta segunda-feira.

Os confrontos entre os apoiantes do líder xiita, o exército e os homens de Hashd al-Shaabi, antigos paramilitares pró-iranianos, integrados nas forças regulares, provocaram o caos em Bagdade. Pelo menos 23 apoiantes de Moqtada al-Sadr morreram e perto de quatro centenas de pessoas ficaram feridas. Após os incidentes, o exército iraquiano declarou recolher obrigatório na capital.

Após uma noite calma, esta terça-feira, retomaram os combates entre estes grupos. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, nas palavras do seu porta-voz, já pediu “contenção” e apelou a todas as partes para “tomarem medidas imediatas para acalmar a situação”.

"O secretário-geral pede calma e contenção e pede a todos os actores envolvidos que tomem medidas imediatas para diminuir a situação e evitar a violência. Pede a todas as partes e a todos os actores que superem as suas diferenças e realizem, sem demora, um diálogo pacífico e inclusivo", pode ler-se na nota divulgada.

O Iraque vive um impasse político desde as legislativas de outubro do ano passado. Desde essa altura, o país está sem governo e sem Presidente, depois do partido de al-Sadr ter vencido com apenas 73 assentos num total de 329 lugares. O partido tentou uma aliança com outras forças políticas, que acabou por ser inviabilizada por opositores xiitas.

