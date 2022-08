Ministros europeus em Praga para discutir proibição de vistos aos russos

Rússia-Ucrânia

Os Ministros europeus dos Negócios Estrangeiros reúnem-se esta terça, dia 30, e quarta-feira (31) em Praga, na República Checa, em vista a discutir a possibilidade de suspender o acordo para a facilitação de vistos a cidadãos russos.

“A proibição total de vistos aos russos por todos os Estados-membros da União Europeia poderia ser uma outra sanção muito eficaz contra a Rússia”, afirmou Jan Lipavsky, chefe da diplomacia Checa.

O dirigente acrescentou que aproveitaria este encontro para sondar os seus homólogos europeus a agirem contra a intensificação da “agressão russa”, e estima que face a esta situação “não pode haver qualquer questão de turismo, como é habitual para os cidadãos russos".

O Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky apelou ao Ocidente para fechar as suas fronteiras aos russos que devem "viver no seu próprio mundo até que mudem a sua filosofia". Dmytro Kuleba, ministro ucraniano dos negócios estrangeiros salienta que “os russos apoiam massivamente a guerra, aplaudem os ataques de mísseis às cidades ucranianas e o assassinato de ucranianos”. E deste feito, “que os turistas russos desfrutem da Rússia".

Uma medida que divide os membros da União Europeia

O Alto Representante da União Europeia (EU) para os negócios estrangeiros, Josep Borell afirmou que se opõe à medida, e estima que os representantes europeus dificilmente chegarão a um acordo.

"Não acredito que o corte dos laços com a população civil russa seja útil, e não acredito que esta ideia obtenha a unanimidade necessária". "Penso que precisamos de rever a forma como alguns russos obtêm vistos. Precisamos de ser mais selectivos. Mas não sou a favor de parar os vistos para todos os russos".

Esta medida apoiada pela Finlândia, pela República Checa, pela Polónia e os países bálticos não encontra o mesmo consenso noutros países como a Áustria, a Alemanha e a França. Para o Chanceler alemão, Olaf Scholz, a limitação dos vistos turísticos penalizaria "todas as pessoas que fogem da Rússia porque discordam do regime russo", apontando que as sanções devem atingir o governo russo e não os seus cidadãos.

A Finlândia, que faz fronteira com a Rússia e processa cerca de 1.000 pedidos de vistos por dia, decidiu reduzir o número de vistos emitidos a turistas russos para 10% desse volume a partir de 1 de Setembro. Desde o encerramento do espaço aéreo europeu em resposta à guerra, cada vez mais russos têm vindo a viajar para o país fronteiriço em direcção a outros estados europeus.

"Não é justo que os cidadãos russos possam entrar na Europa, no espaço Schengen, fazer turismo (...) enquanto a Rússia mata pessoas na Ucrânia", disse a primeira-ministra finlandesa Sanna Marin.

A Estónia deplora o facto de não ser autorizada a proibir a entrada no seu território "a pessoas com visto de outro país Schengen". Segundo a primeira-ministra Kaja Kallas, "visitar a Europa é um privilégio e não um direito humano".

De acordo com os dados da Eurostat, órgão de informação e estatística da União Europeia, os 26 países do espaço Schengen (22 Estados da UE, mais a Noruega, Islândia, Suíça e Liechtenstein) receberam três milhões de pedidos de vistos de curta duração em 2021, sendo os russos os mais numerosos, com mais de 500 000 pedidos.

Desde o início da ofensiva russa no leste da Ucrânia a 24 de Fevereiro, seis pacotes de sanções foram adoptados contra Moscovo, incluindo a suspensão das compras de carvão e petróleo. Mais de 1.000 russos, incluindo o Presidente Vladimir Putin, funcionários de Estado e outros oligarcas, foram incluídas a uma “lista negra” de pessoas aliadas ao regime.

