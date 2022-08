Aclamado internacionalmente, Gorbatchev recebe homenagens moderadas na Rússia

Rússia

Um homem "raro", "único" ou que "escreveu a história do Mundo" foi assim que actuais e antigos líderes ocidentais descreveram a vida e feitos políticos de Mikhaïl Gorbatchev que faleceu esta terça-feira aos 91 anos. Já no seu país, o último líder da URSS é lembrado por Putin como um "homem de Estado", não se sabendo se haverá homenagens públicas.

A notícia da morte de Mikhaïl Gorbatchev aos 91 anos está a comover os líderes mundiais, levando mesmo Angela Merkel, normalmente sóbria nas suas palavras, a transparecer uma emoção terna pelo antigo líder soviético, indicando que ele sozinho mudou o Mundo e que nunca se vai esquecer de como a sua vida mudou graças a Gorbatchev.

"Ele mostrou como um único homem pode mudar o Mundo para melhor. Mikhaïl Gorbatchev mudou também a minha vida de maneira fundamental. Nunca me vou esquecer dele", escreveu a ex-chanceler.

Angela Merkel, que cumpriu 16 anos à frente dos destinos da Alemanha, nasceu do outro lado da cortina de ferro e foi com a queda da URSS, de forma apaziguada, que o seu país se pode reunificar. Também o actual chanceler alemão, Olaf Scholz elogiou Gorbatchev como um "reformador corajoso", mas lamentou esta morte numa alura em que "a democracia na Rússia voltou a falhar" apontando o dedo à invasão da Ucrânia às ordens de Vladimir Putin.

O Presidente norte-americano, Joe Biden, lembrou um "líder raro" e António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, disse que o Mundo perdeu "um grande dirigente mundial e um infatigável defensor da Paz". Para Emmanuel Macron, Presidente francês, o antigo dirigente soviético abriu um caminho para a liberdade dos russos e Boris Johson, primeiro-ministro britânico, disse que se tratava de "um exemplo".

No âmbito lusófono, o Presidente da República de Cabo Verde, José Maria Neves, destacou Mikhail Gorbachev como o “homem que mexeu com as placas tectónicas da geopolítica mundial” e considerou que faleceu “um dos últimos políticos do século XX”.

Estas homenagens contrastam com a posição moderada de Vladimir Putin. Na terça-feira à noite, Putin disse que iria enviar no dia seguinte um telegrama à família e hoje, em comunicado, declarou que Gorbatchev teve "um grande impacto na evolução da história do mundo", sem se alargar sobre possíveis homenagens em Moscovo. Gorbatchev chegou a criticar a liderança de Putin no Kremlin, com muitos analistas a descreverem-nos como figuras opostas no que diz respeito à visão de futuro para a Rússia.

