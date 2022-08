Britânicos homenageiam princesa Diana, 25 anos após a sua morte

Morte/Princesa Diana

A princesa Diana morreu no dia 31 de Agosto de 1997, há exactamente 25 anos, na sequência de um acidente de carro, em Paris. No dia do aniversário da sua morte, os britânicos decidiram homenagear a "princesa do povo", nome pelo qual ficou conhecida.

Publicidade Continuar a ler

Centenas de pessoas deslocaram-se esta quarta-feira, 31 de Agosto, ao Palácio de Kensington, em Londres, com fotografias, bandeiras e cartazes para prestar uma homenagem à princesa de Gales, naquela que era a sua antiga residência oficial.

A princesa Diana nasceu a 1 de Julho de 1961 em Sandringham, no leste de Inglaterra. Em 1981, casou com o herdeiro do trono britânico, o prícipe Carlos, com quem teve dois filhos: William e Henry.

A relação entre a Lady Di e Carlos degradou-se ao longo dos anos e em 1992 o casal anunciou a separação, que só viria a ser efectivada legalmente em 1996.

Ao longo dos anos, a princesa Diana tornou-se numa das mulheres mais influentes do século XX, uma vez que se envolveu na defesa de várias causas sociais, entre elas a proteção das crianças, o combate ao estigma em torna da doença da SIDA ou a luta contra o cancro. A sua popularidade entre o público era notória e os seus fieis apoiantes e seguidores passaram a chamar-lhe "a princesa do povo".

Entretanto, em 1997, um ano após a separação oficial do prícipe Carlos, Diana sofreu um trágico acidente de automóvel, perto da Torre Eiffel, em Paris. A princesa de Gales seguia no carro com o namorado, o empresário egípcio Dodi Fayed e o seu motorista. Os dois homens morreram no local, mas a princesa Diana sobreviveu e foi transportada, em estado grave, para o hospital Pitie-Salpetriere, o maior hospital francês, onde viria a falecer horas depois, na sequência dos graves ferimentos.

Até hoje, não são claras as causas que estiveram na origem do acidente. A hipótese mais plausível é de que o carro, o Mercedes onde seguia a princesa, vinha a ser perseguido por paparazzi e acabou por se despistar ao tentar fugir. O motorista de Diana apresentava igualmente uma grande taxa de alcoolemia no momento do desastre.

A notícia da morte da princesa Diana, aos 36 anos, chocou o mundo e deixou os britânicos em lágrimas. Agora, 25 anos depois, o Reino Unido não esquece a "princesa do povo" e decidiu prestar-lhe uma emocionada homenagem. Também em Paris, várias pessoas decidiram prestar um tributo à Lady Di, perto do local da sua morte.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro