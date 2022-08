Futebol: Benfica na liderança, FC Porto perdeu pontos

Futebol

O Benfica venceu por 3-2 o Paços de Ferreira nesta terça-feira, 30 de Agosto, em jogo em atraso da terceira jornada do campeonato português da primeira divisão de futebol. Os encarnados lideram a Liga Portuguesa.

Após quatro jogos disputados, o Benfica tem 12 pontos em 12 possíveis.

Em jogo em atraso, o Benfica recebeu e venceu por 3-2 o Paços de Ferreira no Estádio da Luz em Lisboa, a capital portuguesa.

Os golos dos lisboetas foram marcados pelo brasileiro David Neres, pelo luso-angolano João Mário e pelo português Gonçalo Ramos.

O Benfica ocupa o 1° lugar com 12 pontos, enquanto o Paços de Ferreira está na 17ª posição sem nenhum ponto.

De notar que no passado fim-de-semana, num jogo a contar para a quarta jornada, o Benfica tinha vencido por 0-3 na deslocação ao terreno do Boavista.

Os golos encarnados foram apontados pelo defesa brasileiro Morato e pelo médio luso-angolano João Mário, que bisou.

Braga no 2° lugar, FC Porto na 3ª posição

O Sporting de Braga ocupa actualmente a 2ª posição com 10 pontos. Os bracarenses venceram, no passado fim-se-semana, por 0-6 na deslocação ao terreno do Arouca, clube que ocupa agora o 10° posto com 6 pontos.

Os golos do Braga foram apontados pelo francês Simon Banza, pelo português Vitinha, pelo também luso André Castro, pelo mexicano Diego Lainez e pelo português Ricardo Horta, que bisou.

O FC Porto, detentor do título de campeão, perdeu por 3-1 na deslocação ao terreno do Rio Ave na quarta jornada e ocupa agora o terceiro lugar com 9 pontos, os mesmos que o Portimonense que venceu o Marítimo por 0-1.

De referir que os tentos vila-condenses foram apontados pelo português Pedro Amaral e pelo ganês Yakubu Aziz, que bisou. Quanto ao único golo dos portistas foi da autoria do espanhol Toni Martínez.

A equipa de Vila Conde está no 15° lugar com 4 pontos.

Quanto ao Sporting Clube de Portugal está na décima posição com quatro pontos, isto após a derrota caseira por 0-2 frente ao Chaves.

Os tentos dos flavienses foram apontados pelo defesa luso-canadiano Steven Vitória e pelo avançado brasileiro Juninho Vieira. A equipa transmontano está no sexto lugar com 7 pontos após o triunfo frente aos lisboetas.

Na próxima jornada, o SL Benfica recebe o Vizela, o Sporting de Braga acolhe o Vitória de Guimarães enquanto o FC Porto desloca-se ao terreno do Gil Vicente e o Sporting Clube de Portugal desloca-se ao terreno do Estoril.

