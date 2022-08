Mikhaïl Gorbatchev, último líder da URSS, morreu aos 91 anos

Obituário

O antigo líder russo faleceu ontem à noite no Hospital Clínico Central, em Moscovo. Os líderes ocidentais exultam o último líder da União Soviética, enquanto na Rússia, Vladimir Putin, transmitiu as suas condolências por telegrama à família.

Publicidade Continuar a ler

Com 54 anos, Mikhaïl Gorbatchev tornou-se o mais jovem líder da União Soviética e, pouco a pouco, começou a abrir este gigante bloco regional ao Mundo. Entre 1985 e 1991, Gorbatchev foi uma peça central para o fim da Guerra Fria, permitindo a democratização do Centro e Leste da Europa, tendo recebido em 1990 o Prémio Nobel da Paz pelo seu papel nas mudanças radicais das relações entre o Leste e o Ocidente.

Conhecido pelo seu sorriso e boa disposição, Mikhaïl Gorbatchev gerou uma onda de desconfiança no Ocidente quando apareceu na primeira linha da política russa por destoar dos precedentes líderes soviéticos, mas foram as suas acções que mostraram a intenção de modernizar a Rússia.

Desde logo, foi o impulsionador da perestroika, uma palavra que significa restruturação económica e que consistiu numa série de profundas reformas que visavam modernizar o país, com um Estado menos presente na economia e canalizando o dinheiro investido na defesa para outros sectores, o que levou à retirada soviética do Afeganistão. Esta política ia de mãos dadas com a doutrina Glasnost, que consistia em promover a liberdade de expressão e transparência no âmbito da governação.

Aquando a queda do muro de Berlim, em 1989, mesmo não sendo a forma preferida de Gorbatchev para a transição dos países satélites da URSS, as revoluções foram-se sucedendo sem qualquer intervenção da Rússia. A doutrina de Mikhaïl Gorbatchev ditava que cada país devia decidir sobre o seu destino.

Em 1991, com o fim da URSS, Gorbatchev demite-se. "Não havia outra escolha” senão o desmoronamento da União Soviética, mas as bases de um novo regime não era sólidas o suficiente para garantir um regime estável e democrático na Rússia, admitiu antes de se retirar da vida política.

Mikhaïl Gorbatchev ainda tentou voltar à ribalta política em 1996, mas recebeu cerca de 0,5% dos votos na eleições presidencial. Os líderes que o sucederam na Rússia acabaram por não seguir a sua linha de modernização e transparência, fazendo do antigo Presidente uma figura isolada na órbita política russa devido à sua proximidade ao Ocidente.

O antigo líder soviético morreu na noite de terça-feira, no Hospital Clínico Central, em Moscovo, onde já estava hospitalizado devido a problemas de saúde.

Vladimir Putin expressou "profunda tristeza" pela morte de Gorbatchev, anunciando o envio de um telegrama à família, mas sem certezas ainda sobre um funeral de Estado. Mais tarde o Kremlin divulgou uma nota em que o atual líder russo reconhece que Mikhaïl Gorbatchev teve "um grande impacto na história do mundo".

Para Joe Biden, Presidente norte-americano, Gorbatchev foi "um líder raro" e elogiou a sua imaginação que lhe permitiu pensar "num Mundo diferente". Já Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, disse que ele "abriu caminho para uma Europa livre".

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro