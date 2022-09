Funeral de Gorbatchev decorre hoje, sem homenagem nacional

Rússia

Decorre em Moscovo, na Rússia, o funeral de Mikhail Gorbatchev, último líder da União Soviética. Não está prevista qualquer homenagem nacional ao homem que é um símbolo de paz no Ocidente, mas que tem uma imagem mais controversa na Rússia.

Desde esta manhã, várias homenagens estão a realizar-se na Rússia em torno do funeral de Mikhail Gorbachev. No entanto, o Estado russo não vai prestar nenhuma homenagem nacional ao antigo líder soviético. Não há transmissão televisiva, nem a presença do Presidente russo Vladimir Putin na cerimónia do funeral. Putin não irá assistir ao funeral de Mikhail Gorbachov, ele que já prestou homenagem ao antigo líder soviético, que morreu no dia 30 de Setembro, aos 91 anos.

Para honrar a memória do homem que pôs fim à Guerra Fria, apesar de não organizar uma cerimónia nacional a Rússia anunciou manter a presença de “guardas de honra” em redor do corpo, ao longo das homenagens.

It's Mikhail Gorbachev's funeral in Moscow today. One western leader has come to pay his respects to the last Soviet premier – Hungary's Viktor Orban pic.twitter.com/s3Tq7zhMyk — max seddon (@maxseddon) September 3, 2022

Antes da cerimónia, os restos mortais do prémio Nobel da Paz de 1990 estiveram na Casa dos Sindicatos, um lugar simbólico, que acolheu também antigos chefes do estado soviético, tal como Joseph Staline.

Depois da cerimónia religiosa, o antigo líder soviético irá ser enterrado no cemitério de Novodevitchi, em Moscovo, junto a sua mulher, Raissa Gorbacheva falecida em 1999.

Num contexto de guerra entre a Rússia e a Ucrânia, apenas Viktor Orban, primeiro-ministro húngaro está presente no funeral de Mikhail Gorbachev.

