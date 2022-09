Futebol: Benfica cada vez mais líder, Sporting CP regressou aos triunfos

Futebol

O SL Benfica venceu por 2-1 o Vizela e continua na liderança no Campeonato português da primeira divisão de futebol, enquanto o Sporting CP derrotou o Estoril por 0-2.

O Benfica lidera a liga portuguesa de futebol com 15 pontos em 15 possíveis após a quinta jornada que decorreu na sexta-feira, 2 de Setembro.

Benfica, 5/5

Os encarnados venceram em casa, no Estádio da Luz, por 2-1 frente ao Vizela, num jogo a contar para a quinta jornada.

No entanto, o jogo não foi fácil visto que o Vizela abriu o marcador com um tento apontado pelo avançado montenegrino Milutin Osmajic aos 20 minutos.

A partir daí a equipa lisboeta pecou na finalização até aos 76 minutos. Momento escolhido pelo avançado brasileiro David Neres para um remate fortíssimo de fora da área que terminou na baliza do guarda-redes croata do Vizela, Fabijan Buntic.

O tento da vitória dos encarnados foi apontado aos 90+12 minutos de jogo… mais concretamente aos 102 minutos pelo médio luso-angolano João Mário de grande penalidade.

Triunfo suado para os encarnados que continuam na liderança com 15 pontos em 15 possíveis neste início de época, tendo cinco pontos de vantagem sobre o Sporting de Braga que joga neste sábado, 3 de Setembro, frente ao Vitória de Guimarães no dérbi do Minho.

Sporting CP, segundo triunfo em cinco jogos

Após duas derrotas, os leoninos regressaram aos triunfos, vencendo por 0-2 na deslocação ao terreno do Estoril.

Os golos dos lisboetas foram apontados pelo defesa holandês Jeremiah St. Juste e pelo avançado britânico Marcus Edwards num jogo em que após 21 minutos o Sporting CP já vencia por 0-2, o resultado final.

Com este triunfo, os leoninos sobem ao 6° lugar com sete pontos, os mesmos pontos do que o Estoril que no entanto está na 8ª posição.

De notar que o FC Porto, detentor do título de campeão, ocupa o terceiro lugar com 9 pontos, defrontando neste sábado o Gil Vicente num jogo a contar para a quinta jornada.

