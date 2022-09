Tudo indica que a Missão Artémis da NASA vai começar hoje

Espera-se que 400.000 pessoas se reúnam às 14h17, hora local, a volta do Centro Espacial Kennedy no Estado da Florida, nos Estados Unidos, para o lançamento do primeiro foguetão da missão Artémis. Previsto para o dia 29 de Agosto, o lançamento não teve lugar devido a vários problemas técnicos.

Com as condições meteorológicas favoráveis a 60%, será dada uma janela de duas horas à equipa técnica da NASA para lançar o foguetão SLS.

Teams are preparing for the launch of the #Artemis I mission to the Moon. Watch coverage of the rocket tanking process: https://t.co/6LVDrA1toy