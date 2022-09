Evgeniy Maloletka, premiado pelo Festival Visa Pour l'Image pelo seu trabalho em Marioupol

Evgeniy Maloletka, dedicou o seu prémio "ao povo ucraniano" e sublinhou a importância do reconhecimento do seu trabalho pelo festival Visa pour l'image. “Estes 20 dias em Marioupol foram como um único dia interminável” declarou o fotógrafo de 35 anos a agência francesa AFP.

O fotógrafo que trabalha para agência americana Associated Press e o seu compatriota Msytslav Chernov foram os primeiros jornalistas a entrar em Marioupol e os últimos a sair durante o mês de bombardeamentos russo sobre a cidade ucraniana.

For the third time, the @leDepartement66, will fund the prize of €8,000 for the Visa d’or News award winner. The 2022 winner is @EMaloletka/ @AP for his work in Mariupol, Ukraine.#visapourlimage2022 #photojournalism #visapourlimage pic.twitter.com/8D5TFI0ZYz