Liz Truss ou Rishi Sunak, quem vai suceder a Boris Johnson?

Liz Truss e Rishi Sunak antes de participar no debate da liderança conservadora da BBC em Stoke-on-Trent, Inglaterra, segunda-feira, 25 de Julho de 2022. A Secretária dos Negócios Estrangeiros Liz Truss e o ex-chefe do Tesouro Rishi Sunak estão a lutar para suceder a Boris Johnson como líder do partido governamental britânico (Jacob King/PA via AP)

AP - Jacob King