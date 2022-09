62% dos chilenos reprovaram alteração da Constituição

Chile rejeita nova Constituição com ampla maioria.

A revisão da Constituição chilena foi chumbada no referendo deste domingo, 4 de Agosto. Os chilenos não mostraram interesse na proposta de mudança. Em causa estavam questões como nacionalidade, apoios sociais ou direito ao aborto.

Os resultados indicam a derrota do novo texto constitucional que tinha o objectivo de substituir a carta magna herdada de Pinochet e garantia o reconhecimento de vários direitos aos povos indígenas, além de limitar a exploração mineira.

A rejeição contou com 61,87% dos votos, quase 7,9 milhões de pessoas, enquanto a aprovação da mudança constitucional com 38,13% dos votos, pouco mais de 4,8 milhões de pessoas. Dos votos, 1,54% foram nulos e 0,59% foram em branco.

O Serviço Eleitoral do Chile informou que, segundo dados preliminares, os eleitores do Chile escolheram, rejeitar a proposta da nova Constituição e seguir com a carta magna herdada da ditadura de Augusto Pinochet.

Os chilenos acreditavam na possibilidade de sair tanto o "não" à nova Constituição, mas ninguém esperava que os resultados fossem tão díspares. "É muito desespero e muita gente não estava à espera porque tudo o que foram sondagens davam alguma vantagem à opção de rejeitar a nova Constituição, mas nunca com tanta diferença", lembra Ana Figueiredo, professora universitária em Santiago.

O que influenciou o resultado foi o voto obrigatório lembra a docente, "sabíamos que iria ser imprevisível, mas não desta maneira". O facto de dar "mais direitos sociais aos povos originários" e o "legado do catolicismo e evangelismo acabaram por ganhar", descreve.

"Creio que a herança de Pinochet continua com toda a força, ou seja, muitas das pessoas que acabam por dizer não à nova Constituição são defensoras, abertamente, de Pinochet e do seu legado em termos económicos. Dar muitos direitos à população indígena também levantou muitas questões", aponta Ana Figueiredo.

Ana Figueiredo, professora universitária em Santiago

