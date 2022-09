Futebol: Arsenal perdeu frente ao Manchester United sem pôr em perigo a liderança

Futebol

Marcus Rashford (direita), avançado do Manchester United, apontou dois tentos no triunfo dos 'Red Devils' por 3-1 frente ao Arsenal.

O Arsenal continua na liderança na Premier League apesar da derrota por 3-1 na deslocação ao terreno do Manchester United num jogo a contar para a sexta jornada da Liga Inglesa. Quanto ao Manchester City também perdeu pontos.

O Manchester City, detentor do título de campeão, empatou a uma bola na deslocação ao terreno do Aston Villa e ocupa o segundo lugar na tabela classificativa com 14 pontos, isto após a sexta jornada do campeonato.

O tento dos ‘Citizens’ foi apontado pelo avançado norueguês Erling Haaland enquanto o golo do Aston Villa foi marcado pelo avançado jamaicano Leon Bailey.

Na liderança isolada, com 15 pontos, está o Arsenal que perdeu por 3-1 na deslocação ao terreno do Manchester United, primeira derrota dos ‘Gunners’ nesta época 2022/2023.

Quanto aos ‘Red Devils’, que contam com o internacional português Cristiano Ronaldo, ocupam o quinto lugar com 12 pontos.

O golo dos ‘Gunners’ foi apontado pelo avançado inglês Bukayo Saka, enquanto os tentos dos ‘Red Devils’ foram marcados pelo avançado brasileiro Antony e pelo ponta-de-lança britânico Marcus Rashford, que bisou.

No que diz respeito aos outros favoritos ao título, o Chelsea está na sexta posição com 10 pontos, isto após o triunfo por 2-1 frente ao West Ham, enquanto o Liverpool ocupa o sétimo posto com 9 pontos, isto após o empate sem golos frente ao Everton no dérbi da cidade de Liverpool.

De notar que no jogo dos ‘Blues’, os tentos do Chelsea foram apontados pelo defesa inglês Ben Chilwell e pelo avançado alemão Kai Havertz, enquanto o único golo do West Ham foi marcado pelo avançado jamaicano Michail Antonio.

De referir ainda que o Leicester, campeão inglês em 2016, ocupa o 20° e último lugar com apenas um ponto em seis jogos. Na sexta jornada, o Leicester perdeu por 5-2 na deslocação ao terreno do Brighton & Hove Albion, clube que ocupa o quarto lugar com 13 pontos.

