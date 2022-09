#Reino Unido

Reino Unido: Liz Truss sucede a Boris Johnson

Liz Truss foi eleita paraser a nova chefe do governo britânico. AP - Victoria Jones

Texto por: Bruno Manteigas 1 min

Esta segunda-feira, Liz Truss foi eleita a nova presidente do Partido Conservador e futura primeira-ministra do Reino Unido. Entre as prioridades estão medidas urgentes para ajudar os britânicos com a inflação e o custo da energia.