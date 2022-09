Futebol: Dia D para o início da fase de grupos da Liga dos Campeões europeus

Futebol

O pontapé de saída da Liga dos Campeões europeus masculinos de futebol ocorre nesta terça-feira, 6 de Setembro. Os dois primeiros encontros, que abrem a fase de grupos da prova, decorrem pelas 16h45, hora GMT: Dínamo Zagreb-Chelsea e Borussia Dortmund-Copenhaga.

Publicidade Continuar a ler

A Liga Milionária conta com a participação de três clubes portugueses - SL Benfica, Sporting CP e FC Porto, e de duas equipas francesas - Paris Saint-Germain e Marselha.

Na jornada inaugural, o Paris Saint-Germain, que integra o Grupo H, vai receber no Parque dos Príncipes os italianos da Juventus, isto enquanto o SL Benfica acolhe os israelitas do Maccabi Haifa.

Quanto ao Marselha, que está no Grupo D, desloca-se ao terreno dos britânicos do Tottenham, isto enquanto o Sporting Clube de Portugal vai medir forças com os germânicos do Eintracht Frankfurt.

Portugal conta com três clubes na fase de grupos da Liga dos Campeões, e o terceiro representante, o FC Porto, que integra o Grupo B, começa a sua participação com uma deslocação ao terreno dos espanhóis do Atlético Madrid, isto enquanto os germânicos do Bayer Leverkusen vão defrontar os belgas do Club Brugge.

De notar que os germânicos do Bayern Munique e os espanhóis do FC Barcelona estão no mesmo grupo, o Grupo C, visto como o mais complicado contando também com os italianos do Inter Milão e os checos do Viktoria Plzen.

Na primeira jornada, o Viktoria Plzen desloca-se ao terreno do FC Barcelona, enquanto o Inter Milão recebe o Bayern Munique.

De referir ainda que o vencedor da época passada, os espanhóis do Real Madrid, está no Grupo F com os germânicos do RB Leipzig, os ucranianos do Shakhtar Donetsk e os escoceses do Celtic.

Os ‘merengues’ abrem a participação na prova com uma deslocação aos terreno dos escoceses do Celtic.

Eis todos os grupos:

Grupo A

Ajax (Países Baixos)

Liverpool (Inglaterra)

Nápoles (Itália)

Rangers (Escócia)

Grupo B

FC Porto (Portugal)

Atlético Madrid (Espanha)

Bayer Leverkusen (Alemanha)

Club Brugge (Bélgica)

Grupo C

Bayern Munique (Alemanha)

Barcelona (Espanha)

Inter Milão (Itália)

Viktoria Plzen (República Checa)

Grupo D

Eintracht Frankfurt (Alemanha)

Tottenham (Inglaterra)

Sporting CP (Portugal)

Marselha (França)

Grupo E

AC Milan (Itália)

Chelsea (Inglaterra)

Salzburgo (Áustria)

Dínamo Zagreb (Croácia)

Grupo F

Real Madrid (Espanha)

RB Leipzig (Alemanha)

Shakhtar Donetsk (Ucrânia)

Celtic (Escócia)

Grupo G

Manchester City (Inglaterra)

Sevilha (Espanha)

Borussia Dortmund (Alemanha)

Copenhaga (Dinamarca)

Grupo H

Paris Saint-Germain (França)

Juventus (Itália)

Benfica (Portugal)

Maccabi Haifa (Israel)

Real Madrid venceu a Liga dos Campeões, temporada 2021/2022. © AFP - PAUL ELLIS

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro