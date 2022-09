Futebol: PSG e Benfica entram a vencer na Champions League

Futebol

O Paris Saint-Germain entrou com uma vitória frente à Juventus por 2-1 na fase de grupos da Liga dos Campeões europeus de futebol. Quanto ao Benfica, que também integra o Grupo H com os franceses e os italianos, acabaram por vencer por 2-0 frente ao Maccabi Haifa.

A fase de grupos da Liga dos Campeões europeus de futebol masculino está lançada com os primeiros oito jogos realizados na terça-feira 6 de Setembro.

PSG venceu a Juventus

O Paris Saint-Germain, que integra o Grupo H, recebeu os italianos da Juventus no Parque dos Príncipes com casa cheia.

A equipa parisiense contava com quatro lusófonos no onze inicial: os portugueses Vitinha e Nuno Mendes, e os brasileiros Marquinhos e Neymar.

Aliás, o avançado brasileiro Neymar fez a assistência para o golo da estrela francesa Kylian Mbappé logo aos 5 minutos de jogo.

Apenas o encontro tinha começado que os parisienses já estavam na frente no marcador frente à Juventus que contava com dois atletas brasileiros nos titulares: Danilo e Gleison Bremer.

O PSG não abrandou perante o seu público e conseguiu rapidamente chegar ao segundo tento, novamente apontado pelo avançado francês Kylian Mbappé aos 22 minutos.

A vencer por 2-0, os parisienses pareciam estar muito mais serenos. No intervalo o resultado mantinha-se.

No início da segunda parte, o treinador da Juventus, Massimiliano Allegri, decidiu mexer na equipa com a saída do médio italiano Fabio Miretti e a entrada do médio norte-americano Weston McKennie.

Uma aposta acertada visto que Weston McKennie reduziu o marcador aos 54 minutos de jogo. A Juventus já só estava a um golo do empate.

Neymar, avançado brasileiro do PSG. © AP - Francois Mori

Benfica triunfo na jornada inaugural

No Estádio da Luz, em Lisboa, o Benfica também entrou a vencer, derrotando por 2-0 os israelitas do Maccabi Haifa.

A primeira parte acabou por ser um momento de adaptação para cada uma das equipas, visto que do lado dos israelitas nenhum jogador tinha actuado na Liga dos Campeões europeus.

O marcador acabou por mexer apenas na segunda parte. Os encarnados dominavam o encontro e marcaram dois golos em quatro minutos.

O avançado Rafa Silva abriu o marcador aos 50 minutos, enquanto o espanhol Grimaldo apontou o segundo tento aos 54 minutos.

Com este triunfo, os encarnados lideram o Grupo H com o PSG com três pontos.

Grimaldo (centro), defesa espanhol do SL Benfica, marcou o segundo tento dos encarnados frente ao Maccabi Haifa na Liga dos Campeões © LUSA - TIAGO PETINGA

Real Madrid e Manchester City venceram sem dificuldades

Os espanhóis do Real Madrid, vencedores na época passada, triunfaram por 0-3 na deslocação ao terreno dos escoceses do Celtic, enquanto no encontro no Grupo F, os germânicos do RB Leipzig perderam em casa por 1-4 frente aos ucranianos do Shakhtar Donetsk.

No Grupo G, os ingleses do Manchester City venceram por 0-4 na deslocação ao terreno dos espanhóis do Sevilha, enquanto no outro encontro no agrupamento, os germânicos do Borussia Dortmund derrotaram por 3-0 o Copenhaga.

Primeira surpresa

Já houve uma surpresa nestes primeiros jogos da jornada inaugural da Liga dos Campeões: o Chelsea perdeu por 1-0 na deslocação ao terreno dos croatas do Dínamo Zagreb.

Em Zagrebe, a capital da Croácia, os londrinos não conseguiram concretizar o favoritismo perante a equipa da casa.

O Dínamo abriu o marcador aos 13 minutos de jogo com um tento apontado pelo avançado croata de 29 anos, Mislav Orsic.

O clube inglês de Londres, apesar das várias tentativas, nunca conseguiu chegar ao empate, deixando escapar três pontos.

No outro encontro do grupo, os austríacos do Red Bull Salzburgo receberam e empataram a uma bola frente aos italianos do AC Milan.

Troféu da Liga dos Campeões europeus de futebol. © REUTERS/Denis Balibouse

