Liz Truss tomou posse como primeira-ministra do Reino Unido

Liz Truss, Primeira-ministra do Reino Unido. 06 de Setembro de 2022.

Liz Truss tomou posse, esta terça-feira, como primeira-ministra do Reino Unido. A nova chefe dos conservadores substitui Boris Johnson que se despediu comparando-se a um "foguetão propulsor que cumpriu a sua função”.

Num estilo característico, Boris Johnson despediu-se, esta terça-feira, do cargo de primeiro-ministro durante um discurso, em Downing Street, para ministros, assessores e jornalistas, comparando-se a um "foguetão propulsor que cumpriu a sua função”.

A mensagem principal foi de unidade dentro do partido : “Digo aos meus colegas conservadores que o tempo para a política acabou. Está na altura de apoiarmos todos Liz Truss, a equipa e o programa dela e servir os interesses dos cidadãos deste país”.

Com isto, colocou em marcha o processo de transição. Primeiro viajou para o Castelo de Balmoral, na Escócia, onde apresentou a demissão à Rainha Isabel II.

Uma hora depois, a monarca recebeu e pediu a Liz Truss para formar governo, o que vai começar já esta tarde porque a contagem decrescente começou. Esta quarta-feira, estreia-se no debate parlamentar semanal. Na quinta-feira, está previsto um pacote de medidas para ajudar britânicos e empresas com as contas de energia e, nos próximos dias, deverá anunciar cortes de impostos para estimular a economia.

O mais difícil será encontrar um ponto de equilíbrio entre o que prometeu aos militantes conservadores e aquilo que o resto do país quer e precisa, o que poderá não ser exatamente a mesma coisa.

Reportagem de Bruno Manteigas de 6 de Setembro de 2022

