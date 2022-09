Futebol Feminino: Portugal no play-off de acesso ao Mundial’2023

Futebol Feminino

A Selecção Portuguesa de futebol feminino alcançou o play-off de acesso ao Mundial de 2023 que vai decorrer na Austrália e na Nova Zelândia.

Publicidade Continuar a ler

Portugal venceu a Turquia por 4-0 num jogo a contar para a décima jornada da fase de grupos da Zona Europeia de apuramento para o Mundial de futebol feminino.

Os golos foram apontados por Telma Encarnação, por Francisca ‘Kika’ Nazareth, por Andreia Faria e por Kezban Tağ, atleta turca, na própria baliza.

Com este resultado, as portuguesas terminaram no segundo lugar no Grupo H com 22 pontos, a cinco da Alemanha que acabou no primeiro lugar.

As germânicas apuraram-se directamente para o Mundial de 2023.

Portugal, que ultrapassou a Sérvia na penúltima jornada derrotando as sérvias por 1-2, ficaram no segundo lugar com um ponto de vantagem em relação ao adversário directo.

Agora o percurso até chegar ao Mundial é complicadíssimo. As portuguesas foram as sétimas melhores segundas e por isso estão na primeira ronda do play-off.

Num jogo em apenas uma mão, que vai decorrer a 6 de Outubro, Portugal terá pela frente uma destas equipas: Áustria, Bélgica, Escócia, País de Gales ou Bósnia-Herzegovina.

Se vencer este primeiro encontro, a Selecção das Quinas tem uma segunda ronda frente a uma das três melhores segundas: Suíça, Islândia e Irlanda.

Se novamente vencer, a UEFA e a FIFA vão fazer uma classificação com vários critérios para decidir quais são as duas selecções que seguem para o Mundial’2023. Quanto à terceira, vai ter de passar por uma fase de play-off intercontinental e terá de ultrapassar meias-finais e final para carimbar definitivamente o apuramento para o Mundial.

De notar que uma Selecção lusófona já carimbou o passaporte para o campeonato do mundo: o Brasil.

No que diz respeito ao continente africano, neste momento é representado por África do Sul, Marrocos, Zâmbia e Nigéria.

Futebol Feminino. © AFP - GLYN KIRK

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro