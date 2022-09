Futebol: Thomas Tuchel despedido do Chelsea

Futebol

Após um ano e meio a dirigir os britânicos do Chelsea, o treinador alemão Thomas Tuchel foi despedido do clube após um início complicado desta temporada 2022/2023.

A primeira surpresa da jornada inaugural da Liga dos Campeões europeus de futebol masculino acabou por ser fatal ao técnico germânico Thomas Tuchel.

Já houve uma surpresa nestes primeiros jogos da jornada inaugural da Liga dos Campeões: o Chelsea perdeu por 1-0 na deslocação ao terreno dos croatas do Dínamo Zagreb.

Em Zagrebe, a capital da Croácia, os londrinos não conseguiram concretizar o favoritismo perante a equipa da casa.

O Dínamo abriu o marcador aos 13 minutos de jogo com um tento apontado pelo avançado croata de 29 anos, Mislav Orsic.

O clube inglês de Londres, apesar das várias tentativas, nunca conseguiu chegar ao empate, deixando escapar três pontos.

No outro encontro do grupo, os austríacos do Red Bull Salzburgo receberam e empataram a uma bola frente aos italianos do AC Milan.

O Chelsea ocupa actualmente o último lugar no Grupo E sem nenhum ponto.

6° lugar na Premier League

Na Liga Inglesa, o início de temporada também não tem sido o melhor. Os ‘Blues’ ocupam o sexto lugar com 10 pontos, acumulando três triunfos, um empate e duas derrotas.

Com estes resultados complicados, e após apenas sete jogos entre Premier League e Champions League, os novos donos do clube, Todd Boehly e Behdad Eghbali, que compraram a equipa ao russo Roman Abramovitch, decidiram separar-se do treinador alemão Thomas Tuchel.

"Queremos agradecer a Thomas e ao seu staff pelo seu esforço durante o período no clube. Terá, com todo o direito, um lugar na história do Chelsea depois de conquistar a Liga dos Campeões, a Supertaça e o Mundial de Clubes durante o período em que esteve à frente da equipa. Numa altura em que se cumprem 100 dias desde a mudança na gestão do clube, os novos donos acreditam que esta é a altura certa para se fazer esta transição", pode ler-se na nota publicada no site do Chelsea.

Um ano e meio…

O primeiro jogo à frente da equipa britânica foi a 27 de Janeiro de 2021 com um empate perante o Wolverhampton sem golos. Nessa época 2020/2021 que já ia a meio, o Chelsea fechou no quarto lugar num campeonato arrecadado pelo Manchester City.

No entanto, nessa temporada, Thomas Tuchel conseguiu algo, que nunca tinha alcançado com Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund, vencer a Liga dos Campeões derrotando o Manchester City por 1-0 na final que decorreu no Estádio do Dragão na cidade do Porto.

Ainda a contar para essa época, o Chelsea sagrou-se campeão mundial ao vencer na final os brasileiros do Palmeiras por 2-1 após prolongamento.

Na única temporada completa no leme do Chelsea, em 2021/2022, Thomas Tuchel, de 49 anos, levou os ‘Blues’ ao pódio, alcançando o terceiro lugar, atrás de Liverpool e de Manchester City, novamente campeão.

Desta vez não houve triunfo na Liga dos Campeões, mas sim na Supertaça Europeia por 6-5 na marcação das grandes penalidades perante os espanhóis do Villarreal, após o empate a uma bola no fim do tempo regulamentar.

Apesar dos títulos conquistados, Thomas Tuchel, escolhido por Roman Abramovitch, não resistiu a um início de campeonato complicado, em que, no entanto, está a apenas cinco pontos do líder o Arsenal, e a um começo caótico na Liga dos Campeões europeus com uma derrota por 1-0 na deslocação ao terreno do Dínamo Zagreb.

O Chelsea vai ter agora de encontrar um novo treinador enquanto Thomas Tuchel e a sua equipa técnica saem com cerca de 17,3 milhões de euros: 15 milhões para Thomas Tuchel e 2,3 milhões a dividir pelos restantes técnicos, isto segundo o jornal britânico 'Daily Mail'.

Thomas Tuchel, treinador de futebol. © AP - Jon Super

