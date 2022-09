Virgílio do Carmo da Silva, primeiro cardeal timorense e alegria de todo um povo

Timor-Leste

Virgílio do Carmo da Silva, de 54 anos, é o primeiro Cardeal de Timor-Leste.

O arcebispo de Díli, Virgílio do Carmo da Silva foi nomeado o primeiro Cardeal de Timor-Leste. Aos 54 anos de idade, tornou-se num dos mais jovens cardeais do novo colégio constituído pelo Papa Francisco. Esta nomeação é um sinal de reconhecimento da fé católica naquele jovem país de 1,3 milhões de habitantes.

Nascido em Venilale, na zona oriental de Timor-Leste, a 27 de novembro de 1967, Virgilio foi aluno das escolas primárias e secundárias salesianas de Fatumaca enquanto o país ainda estava sob o domínio da Indonésia.

Após concluir o ensino secundário ingressou na Congregação dos Salesianos de Dom Bosco, onde foi enviado para estudar filosofia e teologia em Manila, nas Filipinas.

Em 1997 fez a sua primeira profissão com os salesianos, e a sua profissão perpétua em Março do mesmo ano, até ser ordenado padre em Dezembro de 1998. Desde a sua ordenação, o então padre Vrgílio do Carmo ocupou diversas funções, como a de formador de novatos. Em 2005, começa uma licenciatura em Espiritualidade na Pontifícia Universidade Salesiana (UPS), em Roma.

Foi eleito superior provincial dos salesianos de Timor-Leste e da Indonésia em 2015, antes de ser nomeado bispo pelo Papa Francisco a 19 de Março de 2016.

Em 2019, foi nomeado o primeiro arcebispo metropolitano de Díli, e a 8 de Dezembro de 2021 inaugura a Universidade Católica São João Paulo II, a primeira para a arquidiocese da capital timorense.

Durante o hino mariano Regina Caeli de 29 de maio de 2022, o Papa Francisco anunciou sua criação como cardeal no Consistório ocorrido 27 de agosto. No mesmo dia recebeu o anel cardinalício, o barrete vermelho e o título de cardeal-presbítero de Santo Alberto Magno.

Em entrevista à RFI, o novo cardeal comentou sobre a sua nomeação e a importância para o seu país.

Cardeal D. Virgílio do Carmo da Silva, 7/9/2022

“Desde o início quando eu vi esta nomeação, antes de tudo, é uma surpresa para mim e para Timor. É uma coisa dada à minha pessoa, mas é uma oferta para o povo de Timor porque a evangelização já tinha feito mais de 500 anos. Então a Igreja já tinha crescido durante estes 500 anos com o trabalho de muitos missionários que dedicaram a vida a esta Igreja. E [é] através de todo este esforço, sacrifício e dedicação, que a Igreja continua a perseverar durante todo este período.

Esta nomeação é o momento do reconhecimento da fé católica neste país muito novo, que apenas celebramos o nosso 20° aniversário da nossa restauração. A Diocese de Díli completa 82 anos a 4 de Setembro.”

Questionado sobre a importância desta nomeação, Virgílio do Carmo explicou que trata-se de um sinal de reconhecimento da fé católica naquele jovem país.

“A primeira coisa é o reconhecimento da fé, e segundo, é também o momento de afirmação da identidade católica deste país. Este reconhecimento e esta afirmação dentro de muitos timorenses é uma alegria, uma alegria que foi reconhecida universalmente na Igreja Católica, especialmente com este presente que o Papa deu à Igreja de Timor”.

“Posso observar agora durante estas dias como os timorenses manifestam esta alegria imensa dentro de cada timorense, desde a minha nomeação a 29 de Agosto de 2022, e especialmente estes dois dias quando entrei aqui no dia cinco de manhã e ontem à tarde com uma grande multidão para uma missa de agradecimento.”

Esta nomeação de um jovem arcebispo para cardeal é um sinal de reconhecimento da Santa Sé para os fiéis da Igreja Católica em Timor-Leste, confissão maioritária naquele jovem país de 1,3 milhões de habitantes.

Ocupada pela Indonésia – o maior país muçulmano do mundo – até 2002, Timor Leste manteve forte vínculo ao catolicismo, uma das heranças da presença colonial portuguesa ao longo dos séculos.

