Morte de Isabel II: Chegou ao fim mais longo reinado britânico

Isabel II junto a Nelson Mandela no Palácio de Buckingham Palace em Londres a 9 de Julho de 1996. AP

70 anos foi a duração inédita do reinado de Isabel II no trono britânico. O seu filho Carlos III sucede à mãe que dirigiu os destinos do Reino Unido e da Commonwealth e que acabou por falecer, serenamente, no seu castelo de Balmoral, na Escócia a 8 de Setembro de 2022.