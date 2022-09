Cerimónias fúnebres de Isabel II vão desenrolar-se nos próximos 10 dias

Reino Unido

A consternação geral do povo britânico causada pela morte de Isabel II vai ser acompanhada pelos tradicionais rituais fúnebres de um monarca, com um velório e funeral públicos. Estes dias de luto podem ainda ser marcados por um feriado em homenagem à rainha, tendo levado já ao cancelamento da greve dos transportes e ao adiamento de jogos de futebol. O luto nacional vai estender-se até sete dias após o funeral.

Há muitos anos que o Palácio de Buckingham preparava a morte de Isabel II, tendo chamado ao conjunto das cerimónias e procedimentos Operação London Bridge, havendo grande probabilidade que a própria rainha tenha aprovado este plano. Devido ao facto de ter várias propriedades espalhadas pelo território nacional, a possibilidade de Isabel II morrer no Castelo de Balmoral, na Escócia, foi contemplada neste plano, recebendo a designação de Operação Unicórnio.

Assim, o dia 8 de Setembro conta como o dia 0, dia da morte da monarca e em que o falecimento é anunciado ao Mundo. O seu filho mais velho, Carlos, tornou-se imediatamente Carlos III e a sua primeira responsabilidade como monarca é supervisionar todas as cerimónias fúnebres da sua mãe. Será o novo rei a fixar o calendário final de todas as exéquias.

Segundo o plano previamente estipulado pelo Palácio de Buckingham, Carlos III falará depois à nação hoje, será formalmente declarado rei pelo conselho de sucessão que se reúne no Palácio de Saint James, em Londres, no sábado e vai encontrar-se com a primeira-ministra. Ainda hoje haverá várias salvas de 96 tiros, um por cada ano de vida da Rainha.

O corpo de Isabel II deverá entretanto ser transferido para o Palácio de Holyroodhouse, na Escócia, e velado pela população durante um dia nesta parte do país. O caixão deve então chegar a Londres onde passará do Palácio de Buckingham para o Parlamento, com um cortejo acompanhado pela família real e uma parada militar. O caixão deverá ser velado durante cinco dias no Parlamento, estando o espaço aberto 23 horas por dia a quem quiser prestar a última homenagem a Isabel II.

Durante este período, Carlos III deverá visitar Gales, onde receberá formalmente as condolências do Parlamento e do Governo locais. Ao fim deste período de cinco dias, desenrolar-se-à o funeral da rainha com o corpo a ser transferido do Parlamento para a Abadia de Westminster, onde vão decorrer as cerimónias religiosas.

A rainha vai ser enterrada na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor, ao lado do seu marido, o príncipe Philip, que morreu em Abril de 2021. Windsor era uma das propriedades preferidas da rainha.

O dia do funeral da rainha deverá ser declarado como feriado nacional. Excepto este dia, escolas e outros serviços públicos vão continuar abertos com horários normais, tendo sido cancelados eventos culturais e desportivos, como jogos de futebol previstos para os próximos dias. Uma greve dos transportes estava prevista de 15 a 17 setembro, mas já foi anulada pelos sindicatos.

