Carlos III oficialmente proclamado Rei

As formalidades são seculares: o Conselho da Ascenção reuniu-se no palácio de Saint James .O monarca fez o juramento de acordo com textos que têm centenas de anos.

"Estou profundamente consciente da grande herança e dos deveres e pesadas responsabilidades de soberania que me foram agora passadas”, disse.

O ritual incluiu a leitura da proclamação da varanda do palácio, precedida por toque de trompetes. E assim o Reino Unido deixou oficialmente a era Elizabeteana e entrou na era Caroleana

Gun salutes have taken place in all four nations of the United Kingdom and on board Royal Navy ships at sea, to pay respects to The Queen after 70 years of service to the country. pic.twitter.com/Ddm5Oo96E5