Arrancou 51ª edição do festival de Outono em Paris

Festival de Outono

Mário Laginha e Pedro Burmester no concerto no Théâtre de la Ville, em Paris.

A 51ª edição do festival de Outono arrancou este sábado, 10 de Setembro, no Théâtre de la Ville, estende-se no tempo e no espaço: ao longo de quatro meses a programação decorre em mais de 60 espaços culturais em Paris e na região parisiense.

"Dar vida à criação e aos criadores com uma programação rica e internacional" é o grande desafio desta edição do festival de Outono, como nos explicou o seu director Emmanuel Demarcy-Mota.

Este é um momento em que "vamos estar no contacto com artistas que têm uma ligação contemporânea com a sociedade de hoje, que seja na dança, no teatro, na música", descreve o director do festival, lembrando a importância da "ligação entre o nosso tempo de 2022, a nossa realidade tendo em conta o que se está a passar no mundo, e o tempo da criação".

O festival de Outono decorre em mais de 60 espaços culturais em Paris e na região parisiense até dia 31 de Dezembro. O Théâtre de la Ville partilha "uma história comum com o festival", lembra Emmanuel Demarcy-Mota. Existe uma "utopia fundamental, mas onde esta utopia é concreta e ligada a um pensamento simples que é: qual o papel do teatro numa cidade, qual é a relação das pessoas e o teatro, qual é a função de um teatro, por que motivo há tantos teatros no mundo?", questiona o também director do Théâtre de la Ville. "Nunca podemos esquecer que há mil anos havia muitos menos teatros, que há 40 anos havia menos teatros que hoje", concluiu.

Director do festival de Outono, Emmanuel Demarcy-Mota

A abertura da quinquagésima primeira edição do festival de Outono contou com um concerto de homenagem ao pianista e compositor português Bernardo Sassetti, no Théâtre de la Ville.

De Piazzola a Ravel, passando por um concerto assinado por Mário Laginha e a obra de Bernardo Sasseti. Os dois pianistas portugueses Mário Laginha e Pedro Burmester partilharam o palco para tocar um repertório "vasto numa viagem rica em cumplicidade e tristeza".

"Juntámos algumas peças de que gostamos e que já tínhamos tocado com repertório do Bernardo porque era esse o desafio. Um repertório muito vasto e variado estilisticamente. Tocar em Paris dá sempre um certo frison, mas correu muito bem e estamos contentes", descreveu no final do concerto o pianista Mário Laginha.

"Cada concerto é um concerto diferente. Cada sala e cada público nunca se repetem. Nós tocámos este repertório há uma semana na Figueira da Foz, por exemplo. O repertório vai ganhando vida e vai caminhando e fazendo o seu percurso na nossa vida de intérpretes, neste caso, no palco. Por mais que a gente estude, prepare, combine, diga e ensaie, é depois o palco que, muitas vezes, nos surpreende. É no palco onde as obras ganham outra dimensão", descreve o pianista Pedro Burmester.

Embora as condições não tenham sido as melhores, como aponta o pianista português "por vezes até estes concerto que custam a acontecer depois acontecem bem. Por vezes as condições são boas e os concertos acontecem menos bem. É sempre uma incógnita. É sempre uma aventura".

Pianistas portuguesas Mário Laginha e Pedro Burmester

