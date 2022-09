Futebol: SL Benfica, Sporting CP e FC Porto vencem antes da Champions

Futebol

Rafa Silva (direita), avançado português do SL Benfica.

O SL Benfica venceu por 1-0 o Famalicão e continua na liderança no Campeonato português da primeira divisão de futebol, enquanto o FC Porto derrotou o Chaves por 3-0 e o Sporting CP derrotou o Portimonense por 4-0.

O Benfica lidera a liga portuguesa de futebol com 18 pontos em 18 possíveis após a sexta jornada que decorreu este fim de semana.

Benfica, 6/6

Os encarnados venceram por 0-1 na deslocação ao terreno do Famalicão, num jogo a contar para a sexta jornada.

O jogo não foi fácil para os encarnados que marcaram apenas um tento apontado pelo avançado português Rafa Silva aos 63 minutos de jogo.

Um golo importante para os lisboetas para alcançar esta vitória. Um triunfo suado para os encarnados que continuam na liderança com 18 pontos em 18 possíveis neste início de época, tendo três pontos de vantagem sobre o FC Porto.

O FC Porto venceu por 3-0 o Chaves. © LUSA - MANUEL FERNANDO ARAUJO

FC Porto e Sporting CP, vencedores antes da Champions

O FC Porto ocupa o segundo lugar no campeonato português com 15 pontos, isto após o triunfo caseiro por 3-0 frente ao Chaves.

Os tentos foram apontados pelo avançado iraniano Mehdi Taremi, pelo avançado brasileiro Evanilson e pelo médio português André Franco.

Os dragões têm dois pontos de vantagem em relação ao Sporting de Braga que joga apenas neste domingo 11 de Setembro frente ao Rio Ave.

Quanto ao Sporting Clube de Portugal venceu por 4-0 o Portimonense no Estádio José Alvalade. Os golos dos lisboetas foram apontados pelos portugueses Pedro Gonçalves, Nuno Santos e Francisco Trincão, que bisou.

Com este triunfo, os leoninos sobem ao 5° lugar com dez pontos, a dois do Portimonense que está na 4ª posição.

O SL Benfica, Sporting CP e FC Porto venceram neste fim-de-semana antes dos compromissos na Liga dos Campeões europeus que vão ocorrer terça 13 ou quarta-feira 14 de Setembro.

De notar que duas equipas ainda não pontuaram nesta liga portuguesa, o Marítimo e o Paços de Ferreira.

Pedro Gonçalves (centro), avançado do Sporting CP. © LUSA - MIGUEL A. LOPES

