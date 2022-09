Guerra na Ucrânia

Ucrânia anuncia ter recuperado mais de 3.000 quilometros quadrados aos russos

Bandeiras ucranianas foram colocadas este fim de semana em zonas recapturadas pelas tropas ucranianas nos arredores de Kharkiv. AFP - JUAN BARRETO

Texto por: RFI 1 min

A ofensiva ucraniana continua a avançar no nordeste do país, com os militares ucranianos a anunciarem já ter retomado mais de 3.000 quilometros quadrados na região de Kharkiv.