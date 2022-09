A ONU alerta sobre escravatura moderna

Mundo

Num relatório publicado esta segunda-feira, a ONU informa que quase 50 milhões de pessoas ainda são vítimas da escravatura moderna no mundo. Um flagelo que a ONU gostaria de erradicar antes de 2030.

Publicidade Continuar a ler

Com a recente pandemia, a escravatura moderna tem aumentado nos últimos anos. De acordo com um recente relatório da ONU, existem 50 milhões de escravos modernos no mundo. Mais de 27 milhões de pessoas se encontram em trabalhos forçados, enquanto 22 milhões são casados contra a sua vontade.

Um aumento significativo, entre 2016 e 2021, mais 10 milhões de pessoas estiveram em situações de escravatura, de acordo com relatórios da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e da Organização Internacional para as Migrações (OIM). Este é um problema levado muito a sério pela ONU, que quer erradicar todas as formas de escravatura antes de 2030.

Em 60% dos casamentos forçados e 80% dos casos de exploração sexual, as vítimas são mulheres ou raparigas. No total, representam 54% das vítimas da escravatura moderna. Também vulneráveis, as crianças representam 12% dos trabalhadores forçados, em quase metade dos casos são também vítimas de exploração sexual.

Este aumento preocupante é explicado pela ONU como sendo devido a uma série de factores ligados à última pandemia, tais como o aumento da pobreza e das migrações forçadas. Factores que têm causado grandes perturbações na educação e no emprego em todo o mundo e que contribuem para esta escravatura moderna.

A ONU assinala também que esta escravatura moderna existe em quase todos os países do mundo e que mais de metade dos casos se encontra em países com rendimentos médios e superiores à média mundial.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro