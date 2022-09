Reino Unido

Carlos III promete seguir o exemplo da mãe assegurando a governação constitucional no Reino Unido

Áudio 00:37

O rei Carlos III voltou a falar hoje, dirigindo-se aos membros do Parlamento britânico, em Londres. AP - Christophe Ena

Texto por: RFI 2 min

O novo rei do Reino Unido, Carlos III, falou publicamente esta segunda-feira perante o Parlamento, em Westminster Hall, em Londres, recebendo as condolências dos eleitos nacionais e afirmando que seguirá o exemplo da mãe para assegurar a governação constitucional do país.