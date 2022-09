Futebol: Sporting CP venceu, FC Porto foi goleado na Champions

Futebol

Paulinho (centro) e Arthur Gomes (direita) marcaram os dois tentos do Sporting CP no triunfo por 2-0 frente ao Tottenham.

A segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões europeus de futebol arrancou nesta terça-feira 13 de Setembro com sete jogos com a presença de duas equipas portuguesas - Sporting CP e FC Porto - e uma francesa - Marselha.

A Liga Milionária regressou nesta terça-feira para a segunda jornada da fase de grupos. Sete encontros decorreram visto que o oitavo, Rangers-Nápoles, foi adiado para quarta-feira 14 de Setembro devido ao falecimento da Rainha Isabel II.

Sporting CP, segundo triunfo

No Grupo D, o Sporting Clube de Portugal recebeu e venceu os ingleses do Tottenham por 2-0 no Estádio José Alvalade.

Os tentos leoninos foram apontados pelo avançado português Paulinho, aos 90 minutos, e pelo avançado brasileiro Arthur Gomes, aos 90+3 minutos. De notar que os dois jogadores não foram titulares e entraram no decorrer do jogo.

Com este triunfo, os sportinguistas lideram o grupo visto que na primeira jornada tinha vencido por 0-3 os germânicos do Eintracht Frankfurt.

Quanto aos marselheses foram derrotados, em casa no Estádio Vélodrome, por 0-1 pelos alemães do Eintracht Frankfurt, clube que na época passada venceu a Liga Europa, segunda prova da UEFA, organismo que gere o futebol europeu.

O único tento germânico foi da autoria do avançado dinamarquês Jesper Lindstrom.

Os ingleses do Tottenham e os alemães do Eintracht Frankfurt ocupam o segundo lugar na tabela classificativa com três pontos, enquanto o Marselha ainda não pontuou.

Rúben Amorim, Treinador do Sporting CP. © LUSA - MIGUEL A. LOPES

FC Porto, segunda derrota

O FC Porto recebeu e perdeu frente aos belgas do Club Brugge, no Estádio do Dragão, por 0-4 num jogo a contar para o Grupo B da Liga dos Campeões.

A equipa portuguesa foi goleada em casa pelo clube belga. Os tentos foram apontados pelo espanhol Ferrán Jutglà, pelo ganês Kamal Sowah, pelo dinamarquês Andreas Skov Olsen e pelo norueguês Antonio Nusa.

Segunda derrota para o FC Porto após a da primeira jornada por 2-1 na deslocação ao terreno dos espanhóis Atlético Madrid.

De referir que no outro encontro do Grupo B, os germânicos do Bayer Leverkusen venceram por 2-0 os espanhóis do Atlético Madrid.

Na tabela classificativa, os belgas do Club Brugge lideram com seis pontos, à frente dos germânicos do Bayer Leverkusen e dos espanhóis do Atlético Madrid com três pontos. No último lugar está o FC Porto que ainda não pontuou.

Pepe, defesa português do FC Porto. © LUSA - JOSÉ COELHO

Robert Lewandowski perdeu frente ao Bayern Munique

Nos outros grupos, de notar que no Grupo C, os germânicos do Bayern Muniqe receberam e derrotaram os espanhóis do FC Barcelona por 2-0, num jogo em que foi o reencontro do avançado polaco dos ‘Blaugranas’, Robert Lewandowski, com o seu antigo clube. No outro encontro do grupo, os italianos do Inter Milão deslocaram-se ao terreno dos checos do FC Viktoria Plzeň e venceram por 0-2.

Por fim no Grupo A, os ingleses do Liverpool receberam e venceram por 2-1 os holandeses do Ajax, isto enquanto o jogo entre os escoceses do Rangers e os italianos do Nápoles foi adiado para quarta-feira.

A segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões de futebol prossegue nesta quarta-feira 14 de Setembro.

Liga dos Campeões Europeus de futebol, edição 2022-2023. © AFP - OZAN KOSE

