Arménia / Azerbaijão

Incidentes entre tropas da Arménia e do Azerbaijão esta madrugada

Primeiro-Ministro da Arménia, Nikol Pachinian, durante o seu discurso perante o parlamento do seu país, neste dia 13 de Setembro de 2022. © Reuters

Texto por: Liliana Henriques 2 min

Pelo menos 49 militares da Arménia morreram esta madrugada em confrontos de grande envergadura na fronteira com o Azerbaijão, os mais mortíferos desde a guerra de 2020 durante a qual os dois vizinhos se tinham enfrentado em torno do Nagorno Karabakh, enclave sob autoridade do Azerbaijão maioritariamente povoado por comunidades arménias. Este conflito, recorde-se, resultou em mais de 6.500 mortos e cedências territoriais da Arménia ao Azerbaijão, uma humilhação do ponto de vista de Erevan.