João Gamboa: «FC Porto é favorito, mas cuidado com os belgas do Club Brugge»

A segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões europeus de futebol arranca nesta terça-feira 13 de Setembro com sete jogos com a presença de duas equipas portuguesas - Sporting CP e FC Porto - e uma francesa - Marselha.

A Liga Milionária regressa nesta terça-feira para a segunda jornada da fase de grupos. Sete encontros vão decorrer visto que o oitavo, Rangers-Nápoles, foi adiado para quarta-feira 14 de Setembro devido ao falecimento da Rainha Isabel II.

FC Porto, primeiro triunfo?

O FC Porto recebe os belgas do Club Brugge, no Estádio do Dragão, num jogo a contar para o Grupo B da Liga dos Campeões.

A equipa portuguesa perdeu na primeira jornada na deslocação ao terreno dos espanhóis Atlético Madrid por 2-1 com o segundo tento a ser apontado aos 90+11 minutos… quer dizer aos 101 minutos de jogo.

Nesse encontro o avançado iraniano Mehdi Taremi foi expulso e não poderá dar o seu contributo à equipa lusa.

Em entrevista à RFI, João Gamboa, médio português de 26 anos que joga na Bélgica, no OH Leuven, abordou esse encontro entre o FC Porto e o Club Brugge, aliás o futebolista luso já defrontou o adversário dos portistas no campeonato tendo sido derrotado por 0-3.

Para João Gamboa, os dragões têm de ter cuidado com a equipa belga que tem jogadores rápidos e com talento como o médio Hans Vanaken.

João Gamboa, médio português do OH Leuven 13-09-2022

João Gamboa, médio português do OH Leuven, já representou o Rio Ave, o Varzim, o SL Benfica, o SC Braga, o Marítimo, o Chaves e o Estoril.

De referir que no outro encontro do Grupo B, os germânicos do Bayer Leverkusen recebem os espanhóis do Atlético Madrid.

João Gamboa (centro), médio português com a camisola do Estoril, clube que representou de 2020 a 2022. © AFP - PATRICIA DE MELO MOREIRA

Sporting CP quer continuar na senda das vitórias, Marselha quer primeiro triunfo

No Grupo D, o Sporting Clube de Portugal recebe os ingleses do Tottenham no Estádio José Alvalade.

Os leoninos venceram por 0-3 os germânicos do Eintracht Frankfurt, enquanto os ‘Spurs’ derrotaram os franceses do Marselha por 2-0.

Quanto aos marselheses, que perderam na primeira jornada, vão tentar alcançar os primeiros pontos frente aos alemães do Eintracht Frankfurt, clube que na época passada venceu a Liga Europa, segunda prova da UEFA, organismo que gere o futebol europeu.

O Sporting Clube de Portugal venceu o Eintracht Frankfurt por 0-3. © AFP - DANIEL ROLAND

Robert Lewandowski reencontra o Bayern Munique

Nos outros grupos, de notar que no Grupo C, os germânicos do Bayern Muniqe recebem os espanhóis do FC Barcelona, num jogo em que será o reencontro do avançado polaco dos ‘Blaugranas’, Robert Lewandowski, com o seu antigo clube. No outro encontro do grupo, os italianos do Inter Milão deslocam-se ao terreno dos checos do FC Viktoria Plzeň.

Por fim no Grupo A, apenas um jogo, os ingleses do Liverpool recebem os holandeses do Ajax, isto enquanto o jogo entre os escoceses do Rangers e os italianos do Nápoles foi adiado para quarta-feira visto que as autoridades não tinham elementos suficientes para a segurança do encontro devido ao falecimento da Rainha Isabel II, visto que neste momento o corpo da Rainha está em Edimburgo na Escócia, antes de seguir caminho para Londres.

A segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões de futebol prossegue na quarta-feira 14 de Setembro.

Nuno Tavares, defesa português do Marselha. © AFP - NICOLAS TUCAT

