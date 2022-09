Ténis: Carlos Alcaraz conquistou o US Open

Ténis

© Getty Images via AFP - JULIAN FINNEY

O espanhol Carlos Alcaraz conquistou o US Open.

Aos 19 anos, o espanhol Carlos Alcaraz conquistou este domingo no Open dos Estados Unidos, o primeiro 'Grand Slam', ao vencer na final o norueguês Casper Ruud, e escalando do quarto ao primeiro lugar do 'ranking' mundial de ténis.

Carlitos, como é conhecido, torna-se o mais jovem n.º1 do ranking ATP de sempre.

Ao longo de 3 horas e 20 minutos, Alcaraz, serviu com confiança, subiu à rede, bateu na bola com mais força, dirigindo as bolas às linhas.

No momento mais importante da carreira, voltou a mostrar que o que tem de mais especial não está nas pernas ou nas mãos, mas numa capacidade de se concentrar e conquistar cada ponto.

Carlos Alcaraz fecha o encontro com um As, cai no chão emocionado, levanta-se e sobe abraçar a família e o treinador, Juan Carlos Ferrero.

Um sonho de criança que Carlitos conquista aos 19 anos, ser número um do mundo e campeão de um Grand Slam.

No ténis feminino, Iga Swiatek vence o terceiro Grand Slam da carreira.

A polaca, líder do ranking mundial, impôs-se à tunisina Ons Jabeur (número 5) e venceu no sábado o US Open em singulares femininos.

O encontro durou duas horas Swiatek venceu em dois sets: 6-2 e 7-6 (5) para carimbar a conquista do terceiro Grand Slam da carreira, já que a polaca, de 21 anos, já tinha ganho duas vezes o título de terra batida, aqui em Roland Garros, em 2020 e este ano de 2022.

Ouça a Crónica de Lígia Anjos.

Crónica sobre o US Open 12-09-2022

Iga Swiatek vence o terceiro Grand Slam da carreira. © AP - Charles Krupa

