UE anuncia nova estratégia energética

Texto por: RFI 2 min

A União Europeia vai avançar com “uma reforma completa e profunda” do mercado energético, afirmou esta quarta-feira, 14 de Setembro, Ursula von der Leyen durante o discurso sobre o estado da EU, consagrado à crise energética. A presidente da Comissão Europeia quer ainda limitar os lucros extraordinários das empresas do sector do petróleo, gás, carvão e refinarias, salientando que estes fundos devem “ser canalizados para os que mais precisam”.