Ursula von der Leyen em Kiev para reforçar cooperação

União Europeia/Ucrânia

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, viaja esta quarta-feira, 14 de Setembro, para Kiev onde se vai encontrar com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Os dois líderes políticos vão discutir “em pormenor” a continuidade da ajuda europeia à Ucrânia.

"Vou estar hoje, em Kiev, para me reunir com o Presidente Zelensky", disse a presidente da Comissão Europeia, sublinhando que o encontro visa “discutir em pormenor a continuidade da ajuda europeia”. O bloco europeu vai enviar ainda “100 milhões de euros para construir escolas” destruídas pelas forças russas.

Recorde-se que a União Europeia já desembolsou "mais de 19 mil milhões de euros" de ajuda à Ucrânia, incluindo equipamento militar.

Durante o discurso sobre o Estado da União Europeia, Ursula von der Leyen, vestida com as cores da Ucrânia, homenageou a primeira-dama ucraniana Olena Zelenska, presente no hemiciclo.

"Querida Olena, foi preciso imensa coragem para resistir à crueldade de Putin. Você encontrou essa coragem", declarou.

"A solidariedade da Europa com a Ucrânia permanecerá inabalável", prometeu a líder europeia, insistindo que o momento "não era para apaziguamento" e que as sanções da UE contra a Rússia vieram para ficar.

