Cimeira da Organização de Cooperação de Xangai no Uzbequistão

Uzbequistão

A 22ª cimeira do Conselho dos Líderes dos Estados Membros da Organização de Cooperação de Xangai (OCS) decorre em Samarcanda, no Uzbequistão, até amanhã, sexta-feira, 16 de Setembro. Segurança, finanças, conectividade e intercâmbio interpessoal são temas em cima da mesa.

A OCS foi fundada em 2001 pela China, a Rússia, o Cazaquistão, o Quirguistão, o Tajiquistão e o Uzbequistão. Em 2017, o número de países membros da organização foi ampliado de seis para oito com o ingresso da Índia e o do Paquistão.

A organização, criada em 2001, mas as origens datam de 1996, quando reunia a Rússia, a China e quatro antigas repúblicas soviéticas da Ásia Central. A esses países juntaram-se em 2016 a Índia e o Paquistão e em 2021 o Irão. Hoje, a cidade de Samarcanda, abriga mais potências, incluindo dois representantes de países que fazem parte do Conselho de Segurança da ONU, quatro potências nucleares e Estados que estão entre os maiores produtores e consumidores de energia.

Esta cimeira decorre numa altura em que o Ocidente é desafiado pela Rússia, China e outras potências que vão marcar presença neste encontro. Um dos desafios vai ser encontrar um equilíbrio entre poderes.

Encontro Putin - Xi Jinping

Até amanhã estão previstas reuniões entre chefes de Estado, com particular interesse para o encontro entre os presidentes russo e chinês, Vladimir Putin e Xi Jinping, que se avistam à margem da cimeira. Para o Kremlin, esta aliança é "uma alternativa real às estruturas orientadas para o Ocidente". "É uma organização fechada aos Estados Unidos, ao Ocidente ou mesmo ao Japão, e que deseja divulgar o entendimento sino-russo e também com as repúblicas da Ásia Central", explica o geógrafo francês, Emmanuel Véron.

Para outros países, esta cimeira é uma oportunidade de se destacar um pouco mais do Ocidente, em particular dos Estados Unidos. O Irão deve assinar um protocolo de obrigação para se tornar membro da OCS, enquanto as negociações sobre o programa nuclear estão bloqueadas.

A Bielorrússia deve iniciar o processo de adesão à organização, para isso vão ser assinados compromissos para uma aproximação com o Egipto, o Qatar ou a Arábia Saudita. Mais de trinta documentos vão ser rubricados com vista a estreitar os laços entre os países membros da organização para criar sinergias entre os estados membros da OCS.

