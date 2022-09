Suécia

Direita sueca vence as legislativas com apoio da extrema-direita

Ulf Kristersson, chefe dos conservadores da Suécia. TT News Agency/Henrik Montgomery/REUTERS

Texto por: Liliana Henriques 1 min

A primeira-ministra sueca, Magdalena Andersson, cujo partido de centro-esquerda estava no poder havia 8 anos, entregou hoje a sua demissão, depois de ter sido confirmada ontem à noite a derrota da sua formação nas legislativas do passado domingo, um escrutínio do qual saiu vitoriosa uma inédita coligação da direita com a extrema-direita.