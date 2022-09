Futebol: PSG e Benfica partilham liderança na Liga dos Campeões

Futebol

O Paris Saint-Germain e o SL Benfica partilham o primeiro lugar do Grupo H da fase de grupos da Liga dos Campeões europeus de futebol com 6 pontos.

A segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões europeus de futebol ficou encerrada na quarta-feira 14 de Setembro.

PSG sofreu para derrotar o Maccabi Haifa

No Estádio Sammy Ofer, em Israel, os parisienses entraram com confiança no encontro visto que na primeira jornada tinham vencido a Juventus por 2-1 e que no mesmo momento os israelitas tinham sido derrotados pelo Benfica por 2-0.

Os primeiros minutos foram favoráveis aos parisienses com duas oportunidades flagrantes para Kylian Mbappé que se apresentou duas vezes isolado frente ao guarda-redes norte-americano Josh Cohen que venceu os dois duelos.

Com o decorrer dos minutos, os israelitas subiram no terreno e na primeira grande oportunidade, aos 24 minutos, acabaram por abrir o marcador com um tento do atleta do Suriname, Tjaronn Chery, de 34 anos.

Surpresa em território israelita mas que vai ser rapidamente corrigida com um tento do avançado argentino Lionel Messi aos 37 minutos de jogo.

No intervalo o resultado era um empate a uma bola entre as duas equipas.

Na segunda parte, os israelitas acabaram por cair fisicamente, enquanto os parisienses continuaram num ritmo elevado.

O Paris Saint-Germain marcou dois tentos apontados pelo avançado francês Kylian Mbappé, aos 69 minutos, e pelo avançado brasileiro Neymar, aos 88 minutos.

A equipa parisiense venceu por 1-3 na deslocação ao terreno do Maccabi Haifa. Apesar das dificuldades, os parisienses lideram o Grupo H, os mesmos pontos do que o Benfica.

David Neres (esquerda), avançado brasileiro do SL Benfica. © LUSA - TIAGO PETINGA

Benfica surpreendeu a Juventus

Os portugueses do SL Benfica deslocaram-se ao terreno dos italianos da Juventus e venceram por 1-2.

O jogo até começou mal para os encarnados visto que os transalpinos abriram o marcador aos 4 minutos com um tento apontado pelo avançado polaco Arkadiusz Milik.

A perder por 0-1, os lisboetas vão acordar. Aos 43 minutos, de grande penalidade, o médio luso-angolano João Mário vai empatar, antes do avançado brasileiro David Neres marcar o segundo tento da equipa aos 55 minutos de jogo.

Os encarnados conseguiram uma reviravolta incrível, adicionando assim mais três pontos. O SL Benfica e o PSG lideram com seis pontos o Grupo H, enquanto Juventus e Maccabi Haifa ocupam os dois últimos lugares sem nenhum ponto em duas jornadas.

Na próxima jornada, a 5 de Outubro, os encarnados recebem os parisienses, enquanto os transalpinos acolhem os israelitas.

Real Madrid e Manchester City venceram com algumas dificuldades

Os espanhóis do Real Madrid, vencedores na época passada, triunfaram por 2-0, em casa, os germânicos do RB Leipzig, enquanto no encontro no Grupo F, os escoceses do Celtic e os ucranianos do Shakhtar Donetsk empataram a uma bola. Os madrilenos lideram o grupo com seis pontos.

No Grupo G, os ingleses do Manchester City venceram por 2-1 os germânicos do Borussia Dortmund, após terem estado a perder por 0-1, enquanto no outro encontro no agrupamento, os espanhóis do Sevilha e os dinamarqueses do Copenhaga empataram sem golos. Os ‘Citizens’ lideram o grupo com seis pontos.

No Grupo E, os ingleses do Chelsea e os austríacos do Red Bull Salzburgo empataram a uma bola, enquanto no outro encontro do grupo, os italianos do AC Milan receberam e venceram por 3-1 os croatas do Dinamo Zagreb.

De notar ainda que, no jogo em atraso do Grupo A, os escoceses do Rangers perderam por 0-3, em casa, frente aos italianos do Nápoles. Recorde-se que os ingleses do Liverpool tinham vencido os holandeses do Ajax por 2-1. Os transalpinos lideram o grupo com seis pontos.

Real Madrid venceu a Liga dos Campeões, temporada 2021/2022. © AFP - PAUL ELLIS

