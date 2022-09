União Europeia/Ucrânia

Ucrânia quer integrar mercado comum da EU

O Presidente da Ucrânia,Volodymyr Zelensky. © 网络图片

Texto por: RFI 1 min

A Ucrânia pretende integrar o mercado comum da União Europeia, declarou esta quinta-feira o Presidente Volodymyr Zelensky no decorrer de uma conferencia de imprensa, em Kiev, conjunta com a Presidente da Comissão Europeia. Ursula von der Leyen garantiu que a UE vai continuar a apoiar a Ucrânia "o tempo que for preciso".